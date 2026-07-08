Angkatan Bersenjata Iran Janji Balas Serangan AS di Iran Selatan

Sejumlah warga mengibarkan bendera Iran saat berkumpul di Lapangan Revolusi, Tehran, Iran (Al Jazeera)
JawaPos.com - Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran berjanji akan memberikan tanggapan tegas terhadap serangan AS di Iran selatan, menurut laporan Press TV pada Rabu.
Komando tersebut menambahkan bahwa Iran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat ikut campur dalam urusan di sekitar Selat Hormuz.
Pada Selasa malam, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang di Selat Hormuz.
Baca Juga:AS Serang Iran Lagi, Gempur Lebih dari 80 Target Iran usai Serangan Tanker di Selat Hormuz
Selanjutnya pada hari itu, komando tersebut mengatakan telah menyelesaikan operasi, menghantam lebih dari 80 target Iran, termasuk sistem pertahanan udara, sistem rudal anti-kapal, dan perahu-perahu kecil Korps Garda Revolusi Islam. (*)
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah