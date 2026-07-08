Angkatan Bersenjata Iran Janji Balas Serangan AS di Iran Selatan

JawaPos.com - Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran berjanji akan memberikan tanggapan tegas terhadap serangan AS di Iran selatan, menurut laporan Press TV pada Rabu.

Komando tersebut menambahkan bahwa Iran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat ikut campur dalam urusan di sekitar Selat Hormuz.

Pada Selasa malam, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang di Selat Hormuz.