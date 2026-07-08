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Antara
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.39 WIB

Angkatan Bersenjata Iran Janji Balas Serangan AS di Iran Selatan

Sejumlah warga mengibarkan bendera Iran saat berkumpul di Lapangan Revolusi, Tehran, Iran (Al Jazeera) - Image

Sejumlah warga mengibarkan bendera Iran saat berkumpul di Lapangan Revolusi, Tehran, Iran (Al Jazeera)

JawaPos.com - Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran berjanji akan memberikan tanggapan tegas terhadap serangan AS di Iran selatan, menurut laporan Press TV pada Rabu.

Komando tersebut menambahkan bahwa Iran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat ikut campur dalam urusan di sekitar Selat Hormuz.

Pada Selasa malam, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang di Selat Hormuz.

Selanjutnya pada hari itu, komando tersebut mengatakan telah menyelesaikan operasi, menghantam lebih dari 80 target Iran, termasuk sistem pertahanan udara, sistem rudal anti-kapal, dan perahu-perahu kecil Korps Garda Revolusi Islam. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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