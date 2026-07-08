Trump Kembali Ingin Caplok Greenland, Begini Respons Tegas NATO soal Ambisi AS di Arktik

Ilustrasi: Donald Trump kekeuh ingin menguasai Greenland. (Global News)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk menguasai Greenland. Namun, di tengah pernyataan kontroversial tersebut, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa isu keamanan di kawasan Arktik harus ditangani melalui kerja sama aliansi, bukan langkah sepihak.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat tampil bersama Rutte pada Rabu. Presiden AS tersebut kembali menyebut Greenland memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi keamanan global dan menilai pulau otonom milik Denmark itu seharusnya berada di bawah kendali Washington.
"Kami mengambil Greenland, lalu dengan bodohnya kami mengembalikannya. Kami seharusnya tidak mengembalikannya karena kamilah yang membutuhkannya. Kami membutuhkannya untuk melindungi dunia, bukan hanya Amerika Serikat," kata Trump dikutip CNBC.
Menurut Trump, Greenland memiliki kepentingan strategis bagi Amerika Serikat, bahkan ia menyebut wilayah tersebut tidak terlalu penting bagi Denmark.
NATO Akui Kekhawatiran Trump soal Arktik, tetapi Tekankan Kerja Sama
Menanggapi pernyataan Trump, Mark Rutte mengakui bahwa kekhawatiran mengenai meningkatnya aktivitas Rusia dan Tiongkok di kawasan Arktik memang patut diperhatikan.
Meski demikian, Rutte menegaskan bahwa NATO telah memiliki mekanisme dan proses bersama dengan Denmark serta Greenland untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Trump benar sekali mengenai pentingnya mencegah China dan Rusia memperoleh akses ke Arktik," ujar Rutte.
Ia merujuk pada klaim Trump bahwa kawasan di sekitar Greenland semakin ramai oleh aktivitas kapal-kapal Rusia dan Tiongkok.
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"Karena itu sangat penting bagi kita sebagai sebuah aliansi untuk bekerja sama memastikan hal itu tidak terjadi. Dan terkait Denmark maupun Greenland sendiri, kami sudah memiliki proses yang baik," lanjut Rutte.
Pernyataan Rutte menunjukkan bahwa NATO mengakui pentingnya posisi strategis Greenland, namun tetap menekankan pendekatan kolektif di antara negara-negara anggota aliansi.
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