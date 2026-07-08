Bernardo Silva Tidak Terima Selebrasi Rodri, Spanyol Bekuk Portugal di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Sebagai sesama pemain yang pernah main bersama di Manchester City (2019–2026), gelandang Portugal Bernardo Silva dan gelandang-kapten Spanyol Rodri terlibat perselisihan di pengujung laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, kemarin (7/7).

Bernardo tidak suka dengan selebrasi Rodri di depan mukanya setelah dia gagal menciptakan gol melalui sundulan di masa injury time babak kedua.

Bernardo pun sempat menghampiri Rodri dan menumpahkan kekesalannya. Rodri juga berulang kali meminta maaf kepada Bernardo yang musim depan membela Real Madrid.