Bernardo Silva Tidak Terima Selebrasi Rodri, Spanyol Bekuk Portugal di Piala Dunia 2026

Bernardo Silva dan Rodri terlibat adu mulut. (FIFA)
JawaPos.com - Sebagai sesama pemain yang pernah main bersama di Manchester City (2019–2026), gelandang Portugal Bernardo Silva dan gelandang-kapten Spanyol Rodri terlibat perselisihan di pengujung laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, kemarin (7/7).
Bernardo tidak suka dengan selebrasi Rodri di depan mukanya setelah dia gagal menciptakan gol melalui sundulan di masa injury time babak kedua.
Bernardo pun sempat menghampiri Rodri dan menumpahkan kekesalannya. Rodri juga berulang kali meminta maaf kepada Bernardo yang musim depan membela Real Madrid.
”Aku akui kalau aku salah karena merayakan saat Bernardo gagal mencetak gol. Aku langsung meminta maaf kepadanya. Masalah telah berakhir berkat rasa saling percaya di antara kami,” tutur Rodri seperti dikutip Marca.
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