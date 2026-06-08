Ada Bernardo Silva! Jose Mourinho Dikabarkan Kembali ke Real Madrid, Ini 5 Pemain yang Diminta ke Florentino Perez

JawaPos.com - Bursa transfer Real Madrid mulai memanas. Di tengah kabar Florentino Perez akan kembali terpilih sebagai presiden klub, Jose Mourinho disebut telah menyusun daftar lima pemain yang ingin diboyong ke Santiago Bernabeu untuk memperkuat skuad musim depan.

Jika skenario tersebut terjadi, Jose Mourinho dikabarkan akan menjadi sosok yang dipercaya memimpin proyek baru Los Blancos dari pinggir lapangan.

Menariknya, pelatih asal Portugal itu disebut sudah mulai memberikan masukan terkait aktivitas transfer klub, bahkan sebelum pengangkatannya diumumkan secara resmi.

Mourinho Punya Daftar Belanja Sendiri Melansir Defensa Central, Mourinho telah menyusun daftar lima pemain yang dianggap penting untuk memperkuat skuad Real Madrid musim depan.

Daftar tersebut berisi kombinasi pemain berpengalaman dan talenta yang dinilai mampu memperbaiki kelemahan tim, khususnya di sektor pertahanan dan lini tengah.

"Dari lima nama yang diajukan, dua pemain disebut sudah sangat dekat bergabung dan hanya menunggu pengumuman resmi," beber Defensa Central.

Mereka adalah Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries. Kehadiran kedua pemain itu diyakini akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini belakang Madrid yang beberapa kali menjadi sorotan dalam dua musim terakhir.

Bernardo Silva Masuk Daftar Prioritas Salah satu nama paling menarik dalam daftar Mourinho adalah Bernardo Silva.

Gelandang serang asal Portugal tersebut dikenal sebagai pemain yang sangat fleksibel, mampu bermain di berbagai posisi lini tengah maupun lini depan.