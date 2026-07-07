Momen Panas Bernardo Silva vs Rodri Jadi Sorotan Usai Portugal Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Laga klasik Portugal kontra Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan lebih dari sekadar persaingan dua negara bertetangga.

Di penghujung pertandingan, sorotan justru tertuju pada momen memanas antara Bernardo Silva dan Rodri, dua gelandang yang pernah menjadi rekan setim di Manchester City.

Pertandingan yang berlangsung ketat itu akhirnya dimenangkan Spanyol dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut memastikan langkah La Furia Roja ke perempat final sekaligus mengakhiri perjalanan Portugal di turnamen.

Namun, sebelum peluit panjang dibunyikan, terjadi insiden yang langsung menjadi pembicaraan para pencinta sepak bola.

Momen itu bermula ketika Portugal memperoleh peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Bernardo Silva berhasil menyambut umpan silang dengan sundulan, tetapi bola melayang tipis di atas mistar gawang Spanyol.

Alih-alih kembali fokus ke permainan, Rodri yang membela Spanyol terlihat merayakan kegagalan tersebut di depan Bernardo Silva.

Gelandang berusia 30 tahun itu bahkan sempat menepuk kepala mantan rekan setimnya, sebuah gestur yang langsung memancing reaksi dari pemain Portugal tersebut.