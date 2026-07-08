Diprotes Donald Trump Sebagai Wasit Mencurigakan, Berikut Komentar FIFA

Raphael Claus saat memimpin laga antara Amerika Serikat vs Bosnia and Herzegovina. (pedro nunes)
JawaPos.com - FIFA mengeluarkan pernyataan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menggambarkan wasit Piala Dunia 2026 Raphael Claus sebagai pengadil "mencurigakan".
Wasit asal Brasil, Claus, adalah wasit yang mengusir Folarin Balogun selama kemenangan 2-0 Amerika Serikat atas Bosnia and Herzegovina di babak 32 besar.
Balogun awalnya diskors untuk pertandingan babak 16 besar USMNT melawan Belgia, tetapi penyerang AS Monaco itu secara kontroversial diizinkan bermain setelah FIFA menangguhkan larangan satu pertandingannya.
Kemudian terungkap bahwa Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan presiden FIFA Gianni Infantino, secara pribadi turun tangan setelah menggambarkan keputusan Claus untuk mengusir Balogun sebagai "mengerikan".
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"Saya pikir (skorsing) itu akan meninggalkan noda besar," kata Trump sebelum Amerika Serikat menghadapi Belgia. “Saya tidak bisa memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Saya tidak percaya mereka yang membuat keputusan; saya percaya komisi yang membuat keputusan. Dan, itu adalah keputusan yang tepat.”
“Jika Anda memeriksa masa lalunya. Sangat mencurigakan. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya tidak suka menciptakan kontroversi. Jika Anda mau, saya akan memberikan bukti masa lalunya,” lanjut Trump.
Tonton klip di bawah ini:
https://x.com/atrupar/status/2074136347967619337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2074136347967619337%7Ctwgr%5E1c29ee3d5b11a5d344e9ccf894524da64a12835b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.givemesport.com%2Ffifa-statement-referee-raphael-claus-suspect-donald-trump%2F
Setelah integritas Claus dipertanyakan oleh orang yang bisa dibilang paling berkuasa di planet ini, FIFA telah menanggapi dengan pernyataan yang membela wasit asal Amerika Selatan tersebut. Pernyataan tersebut berbunyi:
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