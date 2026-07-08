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Abdul Rahman
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.59 WIB

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari berduka Yogi Rahmat meninggal dunia. (Instagram: windyario) - Image

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari berduka Yogi Rahmat meninggal dunia. (Instagram: windyario)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari pemain sinetron Arie Nugroho. Sang ayahanda, Yogi Rahmat Nugroho, meninggal dunia pada Senin (7/7) kemarin sekitar pukul 16.19 WIB.

Kabar meninggalnya Yogi Rahmat Nugroho dikabarkan oleh Arie melalui unggahannya di Instagram. Dia memperlihatkan foto di momen pemakaman sang ayahanda.

"Maaf ya ayah, nggak ada foto in between," tulis Arie Nugroho memberi keterangan unggahannya.

Kabar duka atas meninggalnya Yogi Rahmat Nugroho juga disampaikan oleh aktris senior Windy Wulandari selaku keluarga dari almarhum. Dia mengunggah sejumlah foto di momen meninggalnya sang suami.

"Selamat jalan Yogi. Allah lebih sayang kamu. Ario, Aku, ariee7, sahabat dan kerabat semua, anterin kamu sampai tempat istirahat terakhirmu," tulis Windy Wulandari melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, windyario.

Dia pun mendoakan agar Yogi Rahmat Nugroho mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Dilapangkan kuburnya, semua amalan kebaikan semasa hidup diterima, dan dosa-dosa almarhum diampuni.

"Semoga Allah berikan kamu tempat terindah disisi Allah SWT," doanya.

Sejumlah selebriti mengucapkan duka atas meninggalnya Yogi Rahmat Nugroho. Beberapa diantaranya yaitu Aryani Fitriana, Ben Kasyafani, Chiki Fawzi, Rizky Nazar, Zikri Daulay, dll.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun, turut berduka cita ya kak @windyario," tulis Aryani Fitriana pada kolom komentar.

Editor: Abdul Rahman
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