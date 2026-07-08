Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

JawaPos.com - Nama dr. Anggi Aprilyani menjadi perbincangan di media sosial setelah video yang diunggahnya di akun TikTok pribadinya viral. Dalam video tersebut, ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sebuah Gereja Katolik di Manchester, Inggris, dan mengaku tiba-tiba merasa mau muntah.

Video itu awalnya diunggah melalui akun TikTok pribadinya, @dokterbarbarreal. Meski unggahan aslinya sudah tidak tersedia, video tersebut telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, termasuk dibagikan ulang oleh akun gosip Instagram Lambe Turah.

"Cerita seram hari ini di Manchester kami masuk gereja, pengen tahu aja. Rupanya di dalam gereja ada orang kayak diruqyah, aku diam diam kok aku mau muntah ya. Aku bilang kayaknya aku kena ruqyah nih, ayo kabur," cerita Anggi Aprilyani yang saat itu bersama temannya.

Unggahan tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Ada yang menilai pernyataan Anggi menyinggung keyakinan umat Katolik hingga muncul tudingan konten tersebut mengandung unsur penistaan agama.

Selain itu, Anggi juga dinilai kurang bijak dalam menggunakan media sosial karena membagikan pengalaman pribadinya tersebut ke publik sehingga menuai kontroversi.

Di tengah ramainya perdebatan, ada warganet yang justru mengajak publik untuk menyikapi persoalan dengan kepala dingin. Salah satunya datang dari seorang pengguna media sosial yang mengaku beragama Katolik.

"Saya sebagai seorang Katolik tulus memaafkan mereka ini, sebab mungkin mereka tidak tahu atau pengetahuan yang terbatas. Kalau ada yang tanya kenapa dimaafin? Itu kan jelas penistaan!," kata salah satu netizen.

Menurutnya, sikap memaafkan merupakan ajaran di dalam keyakinan yang dianutnya, sehingga ia pun memilih untuk tidak merespons kontroversi dengan kebencian.