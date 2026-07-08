Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

JawaPos.com - Kapten Argentina Lionel Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez.

Ucapan dan gestur Messi kepada Sofi saat bertemu di mixed zone setelah laga 32 besar Piala Dunia 2026 lawan Tanjung Verde (4/7) ditafsirkan bahwa keduanya memiliki relasi spesial.

”Saat aku menatapmu, mereka bertanya mengapa aku menatap dirimu. Lalu, saat aku menyapamu, mereka pasti bertanya mengapa aku menyapamu,” ucap Messi kepada Sofi.

Gosip skandal keduanya telah direspons oleh Antonella Roccuzzo. Istri Messi itu menilai rumor hubungan istimewa sang suami dan Sofi hanya gimik media. Sofi pun membenarkannya.