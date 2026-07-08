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Rabu, 8 Juli 2026 | 19.07 WIB

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez. (Bein Sports) - Image

Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez. (Bein Sports)

JawaPos.com - Kapten Argentina Lionel Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez.

Ucapan dan gestur Messi kepada Sofi saat bertemu di mixed zone setelah laga 32 besar Piala Dunia 2026 lawan Tanjung Verde (4/7) ditafsirkan bahwa keduanya memiliki relasi spesial.

”Saat aku menatapmu, mereka bertanya mengapa aku menatap dirimu. Lalu, saat aku menyapamu, mereka pasti bertanya mengapa aku menyapamu,” ucap Messi kepada Sofi.

Gosip skandal keduanya telah direspons oleh Antonella Roccuzzo. Istri Messi itu menilai rumor hubungan istimewa sang suami dan Sofi hanya gimik media. Sofi pun membenarkannya.

”Anto (sapaan akrab Antonella Roccuzzo, Red) memintaku agar santai menanggapi rumor. Itu adalah bagian dari hal-hal yang harus kami atasi saat orang-orang memandang kami sebagai jurnalis wanita yang berbincang dengan narasumber pria,” beber Sofi dalam wawancara dengan Agarrate Catalina. 

Editor: Hendra
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