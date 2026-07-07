NewJeans Dikabarkan Siapkan Comeback, Kemunculan di Amerika Serikat Picu Spekulasi

newjeans (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – Rumor mengenai comeback NewJeans kembali menjadi perbincangan hangat.
Dikutip dari The Chosun Daily, sejumlah anggota grup tersebut terlihat berada di Amerika Serikat, memicu dugaan bahwa mereka tengah mempersiapkan proyek musik baru.
Berita tersebut menyebutkan bahwa Haerin dan Hyein terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Selain itu, sejumlah penggemar juga mengklaim sempat melihat anggota NewJeans lainnya di Amerika Serikat, sehingga memunculkan dugaan bahwa perjalanan tersebut berkaitan dengan proses produksi album atau video musik baru.
Rumor comeback sebenarnya telah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, ADOR mengonfirmasi bahwa para anggota menjalani tahap praproduksi di Kopenhagen, Denmark, sebagai bagian dari persiapan aktivitas musik berikutnya.
Namun, agensi belum mengungkap jadwal resmi comeback maupun detail proyek yang sedang dikerjakan.
Meski berbagai spekulasi terus berkembang, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan bahwa kunjungan ke Amerika Serikat berkaitan langsung dengan perilisan album baru.
ADOR juga belum mengumumkan tanggal comeback ataupun konsep yang akan diusung NewJeans.
Kabar ini langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar. Banyak yang berharap kemunculan para anggota di luar negeri menjadi pertanda bahwa NewJeans akan segera kembali dengan musik baru setelah melewati berbagai dinamika yang sempat memengaruhi aktivitas grup.
Untuk saat ini, informasi mengenai comeback NewJeans masih sebatas rumor dan spekulasi. Para penggemar pun menantikan pengumuman resmi dari ADOR terkait rencana aktivitas grup dalam waktu dekat.
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