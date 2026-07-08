10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) telah mengeluarkan data penjualan mobil pada Juni 2026. Tren penjualan kendaraan roda empat terus menunjukkan tren positif.

Secara year-on-year (yoy) penjualan wholesales Juni 2026 juga mengalami kenaikan signifikan 32,9 persen dengan angka 77.550 unit dibanding Juni 2025 yang berada di angka 58.363 unit.

Begitu pula dengan retail sales Juni 2026 yang mengalami kenaikan 19,6 persen di angka 74.507 unit. Berbeda dengan Juni 2025 yang hanya meraup 62.292 unit.

Adapun pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota masih menjadi yang teratas dalam hal penjualan dengan angka 22.809 unit pada Juni. Meskipun angka ini turun sedikit dibanding penjualan bulan lalu yang mencapai 24.846 unit.

Pada nomor dua, masih kerabat jauh Toyota yakni Daihatsu dengan penjualan 14.125 unit. Sedikit naik dari bulan Mei yang meraup 11.140 unit. Pada nomor tiga ada Suzuki yang meraup 6.057 unit.

Yang menarik yakni posisi empat, BYD kembali masuk jajaran penjualan otomotif terbaik dengan penjualan 5.264 unit sekaligus menjadi brand Tiongkok terlaris pada Juni. Padahal, bulan sebelumnya hanya mampu menjual 895 unit.

Pada nomor lima dan enam ada Mitsubishi Motors dengan Mitsubishi Fuso yang masing-masing meraup 4.143 unit dan 4.076 unit. Selanjutnya giliran Isuzu dan Jaecoo yang meraih penjualan 3.070 unit dan 3.050 unit.

Pada urutan 9 ada nama Honda yang terus mengalami kemerosotan dengan penjualan 2.402 unit. Kemudian Hino dengan angka penjualan 2.319 unit.

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