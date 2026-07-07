Tumbangkan Amerika Serikat di 16 Besar Piala Dunia 2026, Youri Tielemans: Permainan Belgia Sempurna!

Kapten timnas Belgia Youri Tielemans. (Dok. IG/@belgiareddevils)
JawaPos.com - Youri Tielemans memuji permainan tim nasional Belgia yang sukses mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Lumen Field, Selasa (7/7).
Permainan timnas Belgia diakui sangat baik oleh Youri Tielemans. Sang kapten bahkan menyebut timnya bermain dengan sempurna di semua lini.
"Rencana taktis, intensitas, kualitas, semuanya sempurna hari ini," kata Youri Tielemans kepada Sporza yang dikutip dari HLN, Selasa (7/7).
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Performa apik tersebut ingin terus dilanjutkan di laga perempat final melawan Spanyol pada 11 Juli. Saat ini, mereka sedang fokus memulihkan diri untuk menghadapi laga itu.
"Kami ingin menunjukkan ini lebih lagi. Kuncinya sekarang adalah memulihkan diri dengan baik selama dua hari dan kemudian menganalisis Spanyol," ujar Tielemans.
Di sisi lain, dukungan diberikan kepada Amadou Onana yang mengalami cedera ACL saat laga baru berjalan 21 menit. Gelandang 29 tahun tersebut berharap rekan setimnya tetap dalam skuad hingga turnamen berakhir.
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"Kami semua bersamanya. Kami mendukungnya dan berharap dia bisa tetap bersama kami. Dia adalah sosok yang sangat kuat di dalam tim," pungkas Tielemans.
Sepanjang bermain 90 menit, Tielemans melepaskan dua tendangan yang melenceng dan diblok. Namun dari sisi bertahan, gelandang Aston Villa tersebut melakukan tiga tekel.
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