Christian Pulisic Akui Kehebatan Belgia Saat Kalahkan Timnas Amerika Serikat di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Christian Pulisic mengakui kehebatan timnas Belgia setelah berhasil mengalahkan Amerika Serikat di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-4 tersebut dimainkan di Lumen Field, Selasa (7/7).

Menurut Christian Pulisic, timnas Amerika Serikat sebenarnya bermain agresif. Namun, Belgia sukses dalam menerapkan permainannya dan berbahaya di kotak penalti.

"Saya tidak akan mengatakan kami kurang agresif. Belgia memiliki rencana permainan yang bagus dan mereka memainkan bola-bola terobosan di belakang kami saat kami menekan dan menyebabkan banyak masalah, memenangkan banyak bola kedua dan mereka bagus di dalam kotak penalti. Itulah intinya dan [mereka] sangat klinis," kata Christian Pulisic yang dikutip dari ESPN, Selasa.

Gelandang 27 tahun tersebut tidak dapat berbuat banyak pada laga melawan Belgia karena harus digantikan di menit ke-59. Pulisic mengatakan mengalami cedera lutut dan pergelangan kaki.

"Saya baru saja mengalami cedera pergelangan kaki dan lutut dalam satu permainan. Ya sudahlah. Saya punya waktu untuk beristirahat. Ini hanya cara yang kurang beruntung untuk mengakhiri karier," jelas Pulisic.

Sebelum kekalahan melawan Belgia, Pulisic merasa rekan setimnya sangat optimistis. Meski pada akhirnya kalah, dia tetap bangga dengan perjalanan timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.

"Kami benar-benar optimis sebelum pertandingan dan ada banyak hal yang bisa dibanggakan musim panas ini, tetapi selalu sulit untuk kalah seperti yang kami alami hari ini. Saya rasa kami telah menampilkan performa yang sangat bagus. Kami berhasil lolos dari babak grup dengan cukup dominan, dan kemudian kami memenangkan pertandingan melawan Bosnia," ujar pemain nomor punggung 10 tersebut.

"Kami tentu bisa bangga akan hal itu, tetapi saya rasa kami ingin memiliki harapan yang lebih tinggi. Kami ingin mampu bersaing dengan beberapa tim terbaik di dunia dan kami masih harus melangkah lebih jauh, dan kami sudah sangat dekat," imbuh Pulisic.