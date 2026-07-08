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Antara
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.10 WIB

Cetak 1 Gol Lawan Mesir, Lionel Messi Pimpin Daftar Top Skor Piala Dunia 2026

Kapten timnas Argentina Lionel Messi di Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)

 

JawaPos.com - Mega bintang Argentina Lionel Messi kembali memimpin perburuan Sepatu Emas adidas Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi delapan gol untuk menggeser posisi pertama yang sebelumnya dihuni Kylian Mbappe.

Berdasarkan laporan top skor sementara Piala Dunia 2026 dalam laman resmi FIFA, Rabu (8/7), Messi membukukan delapan gol dan satu umpan yang menghasilkan gol (assist) setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar.

Kapten Argentina itu mencetak satu gol dan satu assist, mengantar La Albiceleste meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk melaju ke babak perempat final.

Peringkat kedua top skor dihuni penyerang andalan Prancis Kylian Mbappe yang telah mengoleksi tujuh gol dan dua assist.

Mbappe memiliki jumlah gol yang sama namun unggul jumlah assist dari striker Norwegia Erling Haaland yang belum memberikan assist sepanjang turnamen.

Sedangkan, penyerang Inggris Harry Kane membayangi di peringkat keempat dengan menorehkan enam gol dan satu assist.

Sejumlah pemain lainnya seperti Ousmane Dembele (Prancis), Ismaila Sarr (Senegal), MIkel Oyarzabal (Spanyol), Julian Quinones (Meksiko), Jude Bellingham (Inggris), dan Vinicius Junior (Brasil) berada di peringkat lima hingga 10 dengan masing-masing mengoleksi empat gol.

Pemain seperti Dembele, Oyarzabal, dan Bellingham masih berpeluang menambah pundi-pundi gol karena tim mereka masih bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia itu.

Sedangkan Sarr, Quinones, dan Vinicius dipastikan keluar dari persaingan perebutan Sepatu Emas karena sudah tersingkir dari turnamen.

Daftar 10 besar top skor Piala Dunia 2026:

1. Lionel Messi (Argentina): 8 gol, 1 assist
2. Kylian Mbappe (Prancis): 7 gol, 2 assist
3. Erling Haaland (Norwegia): 7 gol
4. Harry Kane (Inggris): 6 gol, 1 assist
5. Ousmane Dembele (Prancis): 4 gol, 2 assist
6. Ismaila Sarr (Senegal): 4 gol, 1 assist
7. Mikel Oyarzabal (Spanyol): 4 gol, 1 assist
8. Julian Quinones (Meksiko): 4 gol, 1 assist
9. Jude Bellingham (Inggris): 4 gol, 1 assist
10. Vinicius Junior (Brasil): 4 gol, 1 assist. (*)

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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