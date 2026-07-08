Isu Selingkuh Lionel Messi Makin Santer, Kekasih Cristiano Ronaldo Beri Kado Spesial untuk Istri Kapten Argentina

JawaPos.com - Rivalitas gengsi antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di level timnas sudah selesai.

CR7 tetap nirgelar di Piala Dunia, sedangkan Messi tahun ini berpotensi memenangi trofi kedua Piala Dunia. Di luar rivalitas tersebut, pasangan masing-masing ternyata punya relasi yang hangat.

Kekasih Ronaldo, Georgina Rodriguez, diketahui memberikan kado spesial untuk istri Messi, Antonella Roccuzzo. Dilansir dari New York Post, Gio –sapaan akrab Georgina Rodriguez– mengirimkan paket kado berisi pakaian olahraga, tas, dan matras yoga dengan brand miliknya, Mimoa.

Anto –sapaan akrab Antonella Roccuzzo, mengunggah kiriman tersebut di Instagram story. ”Terima kasih banyak, Gio. Semuanya indah. Sukses selalu untukmu,” tulis Anto dalam unggahannya.

Untuk diketahui, kapten Argentina Lionel Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez.