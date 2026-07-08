Isu Selingkuh Lionel Messi Makin Santer, Kekasih Cristiano Ronaldo Beri Kado Spesial untuk Istri Kapten Argentina

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez beri kado untuk Istri Lionel Messi. (Instagram/georginagio)
JawaPos.com - Rivalitas gengsi antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di level timnas sudah selesai.
CR7 tetap nirgelar di Piala Dunia, sedangkan Messi tahun ini berpotensi memenangi trofi kedua Piala Dunia. Di luar rivalitas tersebut, pasangan masing-masing ternyata punya relasi yang hangat.
Kekasih Ronaldo, Georgina Rodriguez, diketahui memberikan kado spesial untuk istri Messi, Antonella Roccuzzo. Dilansir dari New York Post, Gio –sapaan akrab Georgina Rodriguez– mengirimkan paket kado berisi pakaian olahraga, tas, dan matras yoga dengan brand miliknya, Mimoa.
Anto –sapaan akrab Antonella Roccuzzo, mengunggah kiriman tersebut di Instagram story. ”Terima kasih banyak, Gio. Semuanya indah. Sukses selalu untukmu,” tulis Anto dalam unggahannya.
Untuk diketahui, kapten Argentina Lionel Messi diterpa gosip perselingkuhan dengan jurnalis TV Argentina, Telefe, Sofi Martinez.
Ucapan dan gestur Messi kepada Sofi saat bertemu di mixed zone setelah laga 32 besar Piala Dunia 2026 lawan Tanjung Verde (4/7) ditafsirkan bahwa keduanya memiliki relasi spesial.
”Saat aku menatapmu, mereka bertanya mengapa aku menatap dirimu. Lalu, saat aku menyapamu, mereka pasti bertanya mengapa aku menyapamu,” ucap Messi kepada Sofi.
Gosip skandal keduanya telah direspons oleh Antonella Roccuzzo. Istri Messi itu menilai rumor hubungan istimewa sang suami dan Sofi hanya gimik media. Sofi pun membenarkannya.
”Anto (sapaan akrab Antonella Roccuzzo, Red) memintaku agar santai menanggapi rumor. Itu adalah bagian dari hal-hal yang harus kami atasi saat orang-orang memandang kami sebagai jurnalis wanita yang berbincang dengan narasumber pria,” beber Sofi dalam wawancara dengan Agarrate Catalina.
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