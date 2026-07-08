Lionel Messi Sebut Argentina Tak Pernah Menyerah, Akui Tampil Buruk Saat Kalahkan Mesir 3-2 di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Messi menegaskan bahwa tim nasional Argentina tidak pernah menyerah setelah berhasil mengalahkan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Rabu (8/7).

Messi Akui Argentina Tampil Buruk Kemenangan atas Mesir diakui Lionel Messi sebagai salah satu pertandingan yang buruk bagi timnas Argentina. Dia merasa timnya lebih banyak menderita sepanjang laga.

"Saya melihatnya sebagai pertandingan yang buruk. Kami berhasil melakukan kebangkitan yang luar biasa. Kami kembali banyak menderita, tapi yah, ini Piala Dunia dan semua pertandingan sama saja, semuanya sangat seimbang," kata Lionel Messi, dikutip dari ESPN, Rabu (8/7).

Timnas Argentina dibuat terkejut saat Mesir berhasil unggul pada babak pertama melalui gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15. Di babak kedua, Mesir kembali menambah keunggulan setelah Mostafa Ziko menjebol gawang Emiliano Martinez pada menit ke-67.

Awal kebangkitan Argentina dimulai dari gol sundulan Cristian Romero yang kemudian disusul gol Lionel Messi pada menit ke-83. Enzo Fernandez menjadi pahlawan setelah mencetak gol sundulan pada menit ke-90+2.

Argentina Tak Pernah Menyerah Tertinggal dua gol diakui Messi menjadi situasi yang sangat berat bagi dirinya dan timnas Argentina. Meski demikian, mereka tidak pernah menyerah dan terus berusaha mencetak gol balasan hingga peluit panjang berbunyi.

"Situasinya menjadi sulit saat tertinggal 0-2 dan sangat menyenangkan bisa membalikkan keadaan. Tidak mudah untuk bangkit dari ketertinggalan 0-2, tetapi tim ini tidak pernah menyerah dan berusaha hingga akhir," pungkas Messi.

Seperti biasanya, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya bagi timnas Argentina saat mengalahkan Mesir. Melansir FotMob, pemain berusia 39 tahun tersebut menciptakan enam peluang, menjadi jumlah peluang terbanyak dalam pertandingan. Selain itu, dia juga melakukan 12 sentuhan di dalam kotak penalti lawan.