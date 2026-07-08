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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 16.29 WIB

Isyarat Misterius Hossam Hassan ke Wasit di Piala Dunia 2026! Protes ala Mourinho atau Sinyal Rasisme?

Hossam Hassan memicu kontroversi usai memperagakan gestur silang tangan berbentuk huruf X kepada wasit François Litxer pada laga Mesir kontra Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@egyptnt) - Image

Hossam Hassan memicu kontroversi usai memperagakan gestur silang tangan berbentuk huruf X kepada wasit François Litxer pada laga Mesir kontra Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@egyptnt)

JawaPos.com — Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, menjadi sorotan usai membuat isyarat menyilangkan tangan berbentuk huruf X kepada wasit Francois Litxer saat Mesir kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Gestur yang dilakukan pada menit-menit akhir laga itu langsung memicu perdebatan karena memiliki dua makna berbeda dalam dunia sepak bola.

Kekalahan Mesir terasa sangat menyakitkan setelah sempat unggul dua gol lebih dulu melalui Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico hingga menit ke-67.

Namun, Argentina berhasil bangkit lewat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández yang memastikan kemenangan pada menit kedua masa injury time.

Sejak peluit akhir dibunyikan, perhatian publik tak hanya tertuju pada kebangkitan Argentina, tetapi juga pada gestur kontroversial Hossam Hassan yang diarahkan kepada wasit asal Prancis tersebut.

Gesture ditunjukkan Pelatih Mesir, Hossam Hassan. (istimewa)

Banyak pihak mempertanyakan apakah isyarat itu merupakan tuduhan serius atau sekadar bentuk protes terhadap kepemimpinan pertandingan.

Apa Arti Isyarat X yang Dilakukan Hossam Hassan?

Gestur menyilangkan kedua tangan di pergelangan tangan atau membentuk huruf X kini menjadi bagian resmi dari protokol FIFA untuk melaporkan dugaan tindakan rasisme dalam pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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