Unai Simon Cetak Sejarah, Spanyol Pecahkan Rekor Clean Sheet Terpanjang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Spanyol kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia.

La Roja resmi menjadi tim putra pertama yang mampu membukukan enam clean sheet secara beruntun di ajang Piala Dunia, sebuah pencapaian yang menegaskan kekuatan lini pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Rekor tersebut dimulai sejak babak 16 besar Piala Dunia 2022 ketika Spanyol berhasil menahan Maroko tanpa kebobolan.

Catatan impresif itu kemudian berlanjut pada Piala Dunia 2026 dengan lima pertandingan berturut-turut yang semuanya berakhir tanpa satu gol pun bersarang ke gawang mereka.

Di fase grup, Spanyol bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde sebelum menunjukkan dominasinya dengan kemenangan 4-0 atas Arab Saudi.

Tren positif berlanjut ketika mereka mengalahkan Uruguay dengan skor tipis 1-0 untuk memastikan langkah ke fase gugur.

Memasuki babak 32 besar, Spanyol tampil meyakinkan saat menundukkan Austria 3-0.

Catatan itu kembali bertambah setelah mereka mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar, sekaligus memperpanjang rekor clean sheet menjadi enam pertandingan beruntun di dua edisi Piala Dunia.

Tak hanya mencatatkan sejarah dari sisi jumlah clean sheet, Spanyol juga membukukan rekor durasi tanpa kebobolan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia. Hingga usai laga kontra Portugal, mereka telah melewati lebih dari 600 menit tanpa kemasukan gol.