Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.54 WIB

Unai Simon Cetak Sejarah, Spanyol Pecahkan Rekor Clean Sheet Terpanjang di Piala Dunia 2026

Unai Simon mencatat rekor 519 menit tanpa kebobolan saat membawa Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Unai Simon mencatat rekor 519 menit tanpa kebobolan saat membawa Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Spanyol kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Piala Dunia.

La Roja resmi menjadi tim putra pertama yang mampu membukukan enam clean sheet secara beruntun di ajang Piala Dunia, sebuah pencapaian yang menegaskan kekuatan lini pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Rekor tersebut dimulai sejak babak 16 besar Piala Dunia 2022 ketika Spanyol berhasil menahan Maroko tanpa kebobolan.

Catatan impresif itu kemudian berlanjut pada Piala Dunia 2026 dengan lima pertandingan berturut-turut yang semuanya berakhir tanpa satu gol pun bersarang ke gawang mereka.

Di fase grup, Spanyol bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde sebelum menunjukkan dominasinya dengan kemenangan 4-0 atas Arab Saudi.

Tren positif berlanjut ketika mereka mengalahkan Uruguay dengan skor tipis 1-0 untuk memastikan langkah ke fase gugur.
Memasuki babak 32 besar, Spanyol tampil meyakinkan saat menundukkan Austria 3-0.

Catatan itu kembali bertambah setelah mereka mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar, sekaligus memperpanjang rekor clean sheet menjadi enam pertandingan beruntun di dua edisi Piala Dunia.

Tak hanya mencatatkan sejarah dari sisi jumlah clean sheet, Spanyol juga membukukan rekor durasi tanpa kebobolan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia. Hingga usai laga kontra Portugal, mereka telah melewati lebih dari 600 menit tanpa kemasukan gol.

Solidnya lini belakang Spanyol tidak lepas dari penampilan disiplin para pemain bertahan yang mampu menjaga organisasi permainan sepanjang turnamen.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Rusak Rekor Walter Zenga! Unai Simon Catat 519 Menit Tanpa Kebobolan Bersama Spanyol di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Rusak Rekor Walter Zenga! Unai Simon Catat 519 Menit Tanpa Kebobolan Bersama Spanyol di Piala Dunia 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 20.09 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Tanjung Verde: David Raya atau Unai Simon yang Jadi Kiper Utama? - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Tanjung Verde: David Raya atau Unai Simon yang Jadi Kiper Utama?

Senin, 15 Juni 2026 | 22.25 WIB

Terungkap! Ini Doa yang Selalu Dibaca Lamine Yamal Sebelum Masuk Lapangan - Image
Piala Dunia 2026

Terungkap! Ini Doa yang Selalu Dibaca Lamine Yamal Sebelum Masuk Lapangan

Rabu, 8 Juli 2026 | 05.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore