Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Tanjung Verde: David Raya atau Unai Simon yang Jadi Kiper Utama?

David Raya (Bein Sports)
JawaPos.com - David Raya tidak khawatir dengan siapapun yang bakal menjadi kiper utama tim nasional Spanyol jelang menghadapi Tanjung Verde. Laga Grup H Piala Dunia tersebut bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Senin (15/6) pukul 23.00 WIB.
Menurut kiper Arsenal tersebut, ketiga kiper timnas Spanyol punya kualitas untuk menjadi pilihan utama. David Raya juga memuji Unai Simon yang selalu menjadi kiper utama.
"Saya rasa posisi penjaga gawang berada di tangan yang tepat, siapa pun yang bermain. Unai bermain di level yang sangat tinggi dan telah memberi kami gelar Nations League dan Kejuaraan Eropa. Persaingan sangat sehat: Joan, saya sendiri, Remi, Robert, Leo... Bersama Unai, kami telah memenangkan gelar-gelar ini, dan dia sangat penting bagi kami," kata David Raya di konferensi pers yang dikutip Mundo Deportivo, Senin (15/6).
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Ketiga kiper timnas Spanyol punya tujuan yang sama untuk membuat bingung Luis De La Fuente bingung dalam memilih kiper utama. Meskipun demikian, Raya mengungkapkan bahwa mereka juga saling mendukung siapapun yang jadi kiper utama.
"Kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik dan mempersulit pekerjaan manajer. Siapa pun yang bermain akan melakukan yang terbaik, dan siapa pun yang tidak dimainkan akan mencoba membantu," jelas Raya.
Kiper 30 tahun tersebut mengatakan bahwa ketiga kiper timnas Spanyol punya gaya yang berbeda. Namun, mereka juga saling membantu saat sesi latihan.
"Dalam setiap aspek menjadi seorang penjaga gawang. Kami bertiga adalah penjaga gawang dengan gaya yang berbeda, tetapi mereka membantu Anda dalam segala hal. Mereka membuat Anda merenungkan pikiran dan momen Anda selama latihan," terang Raya.
Timnas Spanyol datang ke Piala Dunia dengan status juara Piala Eropa 2024. Raya menekankan agar timnya tidak terlalu terbuai dengan hal tersebut dan fokus meraih prestasi terbaik di Piala Dunia kali ini.
"Kami tahu kami adalah juara Eropa, tetapi kami juga tahu ada banyak tim yang sangat bagus. Kami harus menjalani pertandingan satu per satu dan fokus pada apa yang bisa kami kendalikan. Kita lihat saja sejauh mana kita bisa melangkah," pungkas David Raya.
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