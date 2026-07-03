Rusak Rekor Walter Zenga! Unai Simon Catat 519 Menit Tanpa Kebobolan Bersama Spanyol di Piala Dunia 2026

Unai Simon mencatat rekor 519 menit tanpa kebobolan saat membawa Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Kiper Spanyol Unai Simon mencetak sejarah saat membawa timnya mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Hasil itu membuat penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut mencatat 519 menit tanpa kebobolan, memecahkan rekor legenda Italia Walter Zenga sekaligus mempertegas kekuatan lini pertahanan La Roja di turnamen ini.
Bagaimana Unai Simon Memecahkan Rekor Walter Zenga?
Unai Simon resmi menjadi pemegang rekor baru clean sheet terpanjang dalam sejarah Piala Dunia setelah mencatat 519 menit tanpa kebobolan.
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Rekor itu tercipta usai Spanyol menang meyakinkan 3-0 atas Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Rekor sebelumnya dipegang Walter Zenga, mantan kiper Italia yang mencatat 518 menit tanpa kebobolan pada Piala Dunia 1990.
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Kini, Simon berhasil melewati pencapaian tersebut sekaligus menorehkan namanya dalam buku sejarah sepak bola dunia.
Gol terakhir yang bersarang ke gawang Simon terjadi pada 1 Desember 2022 ketika Jepang mencetak gol melalui Ao Tanaka pada fase grup Piala Dunia Qatar 2022.
Setelah momen itu, gawangnya tidak lagi berhasil ditembus lawan dalam pertandingan Piala Dunia.
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