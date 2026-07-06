Pelatih Paraguay Bantah Ejek Didier Deschamps Usai Disingkirkan Prancis di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, membantah keras tuduhan bahwa dirinya atau stafnya melontarkan hinaan kepada pelatih Prancis, Didier Deschamps, usai pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Prancis memastikan tiket ke perempat final setelah menang tipis 1-0 berkat penalti Kylian Mbappe pada babak kedua. Laga yang berlangsung di Philadelphia itu berlangsung panas dengan banyak duel keras dan ketegangan di lapangan.

Deschamps sendiri baru kembali mendampingi Les Bleus setelah sempat meninggalkan tim pada fase grup akibat wafatnya sang ibu. Ia absen saat Prancis mengalahkan Norwegia 4-1, sebelum kemudian hadir saat menyingkirkan Paraguay.

Sepanjang pertandingan, Paraguay tampil sangat agresif demi mengganggu permainan Prancis. Mbappe menjadi sasaran utama, sementara Adrien Rabiot, Jules Kounde, dan Michael Olise juga beberapa kali menerima tekel keras.

Setelah pertandingan berakhir, Deschamps mengungkapkan bahwa dirinya menjadi sasaran hinaan dari bangku cadangan lawan.

"Saya bisa saja tidak menerima hinaan di bangku cadangan. Terutama beberapa di antaranya."

Gustavo Alfaro Tegaskan Tidak Ada Penghinaan Melansir Football365, dalam konferensi pers, Alfaro langsung membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, sepak bola tidak boleh sampai melewati batas rasa hormat antarsesama.

"Tidak, sama sekali tidak. Anda tidak bisa serendah itu dalam sepak bola. Tidak pernah. Saya kira Anda merujuk pada pertukaran kata-kata antar pemain selama pertandingan. Saya sangat menghormatinya dan sangat mengaguminya."