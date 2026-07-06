Timpuk Mbappe dengan Bola Usai Laga Panas Paraguay vs Prancis, Orlando Gill Akui Emosi

Ketegangan mewarnai laga Prancis vs Paraguay di Piala Dunia 2026. Kiper Paraguay Orlando Gill melempar bola ke arah Kylian Mbappe setelah upaya berjabat tangannya diabaikan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berakhir dengan tensi tinggi. Bukan hanya karena kemenangan tipis 1-0 Les Bleus, tetapi juga insiden yang melibatkan Kylian Mbappe dan kiper Paraguay, Orlando Gill, sesaat setelah peluit akhir dibunyikan.
Prancis memastikan langkah ke perempat final berkat gol penalti Mbappe pada menit ke-70 di Philadelphia. Namun sepanjang laga, Paraguay menerapkan permainan yang sangat fisik dan beberapa kali memancing emosi para pemain Prancis.
Mbappe menjadi salah satu pemain yang paling sering menjadi sasaran tekel keras. Andres Cubas, Matias Galarza, dan Juan Jose Caceres beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap penyerang Real Madrid tersebut. Salah satunya terjadi ketika Caceres menendang tulang kering Mbappe pada menit ke-77.
Di salah satu momen pertandingan, Mbappe bahkan sempat tertawa ketika dihadapkan langsung dengan Galarza, menandakan dirinya tidak terpancing oleh provokasi lawan.
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Melansir Daily Mail, ketegangan memuncak setelah pertandingan usai. Orlando Gill mencoba menghampiri Mbappe untuk berjabat tangan sebagai bentuk sportivitas. Namun, penawaran itu tidak mendapat respons dari kapten Prancis tersebut.
Merasa diabaikan, Gill kemudian melempar bola ke arah punggung Mbappe. Insiden itu langsung memicu adu mulut antara kedua pemain sebelum akhirnya beberapa pemain dari kedua tim ikut terlibat dalam keributan di sekitar lingkaran tengah lapangan.
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Usai pertandingan, Mbappe menegaskan bahwa Prancis mampu menghadapi pertandingan keras seperti itu.
"Saya pikir hari ini, pertandingan yang kami mainkan, cara kami bermain, sangat bagus. Kami menunjukkan bahwa kami bukan hanya tim yang tahu cara bermain sepak bola menyerang."
"Jika kami harus turun tangan, kami akan turun tangan, maafkan ungkapan itu. Kami tidak masalah dengan itu."
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