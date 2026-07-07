Respons Keras Kylian Mbappe Setelah Dihina Senator Paraguay, Federasi Prancis Siapkan Gugatan Hukum

JawaPos.com - Kylian Mbappe menjadi sorotan usai melontarkan respons keras terhadap pernyataan bernada rasis yang disampaikan Senator Paraguay, Celeste Amarilla.

Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan Prancis melawan Paraguay di Piala Dunia 2026 dan kini berkembang menjadi persoalan yang mendapat perhatian luas, termasuk dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).

Kontroversi bermula ketika Amarilla mengunggah komentar yang menyerang Mbappe secara pribadi.

Politikus Paraguay itu tidak hanya mengkritik penampilan sang penyerang, tetapi juga melontarkan hinaan yang menyinggung asal-usul dan identitasnya. Ucapan tersebut langsung menuai kecaman karena dinilai mengandung unsur rasisme.

Selain itu, Amarilla juga menyoroti sikap Mbappe setelah pertandingan. Ia mengklaim pemain berusia 27 tahun tersebut tidak berjabat tangan dengan kiper Paraguay, Orlando Gill.

Kritik itu kemudian berkembang menjadi serangkaian komentar yang dianggap melecehkan dan memancing reaksi publik.

Mbappe memilih tidak tinggal diam. Melalui akun media sosial X, kapten Timnas Prancis itu menyampaikan balasan yang tegas kepada Amarilla.

Dalam unggahannya, Mbappe menyebut senator tersebut sebagai sosok yang tidak pantas menduduki jabatan publik.