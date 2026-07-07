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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 14.58 WIB

Respons Keras Kylian Mbappe Setelah Dihina Senator Paraguay, Federasi Prancis Siapkan Gugatan Hukum

Pesepak bola Timnas Prancis Kylian Mbappe berselebrasi usai mencetak gol lewat penalti ke gawang Timnas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) waktu setempat. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 dan selanjutnya akan menghadapi Timnas Maroko. ANTARA/Xinhua/Hu Xingyu. - Image

Pesepak bola Timnas Prancis Kylian Mbappe berselebrasi usai mencetak gol lewat penalti ke gawang Timnas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) waktu setempat. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 dan selanjutnya akan menghadapi Timnas Maroko. ANTARA/Xinhua/Hu Xingyu.

JawaPos.com - Kylian Mbappe menjadi sorotan usai melontarkan respons keras terhadap pernyataan bernada rasis yang disampaikan Senator Paraguay, Celeste Amarilla.

Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan Prancis melawan Paraguay di Piala Dunia 2026 dan kini berkembang menjadi persoalan yang mendapat perhatian luas, termasuk dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).

Kontroversi bermula ketika Amarilla mengunggah komentar yang menyerang Mbappe secara pribadi.

Politikus Paraguay itu tidak hanya mengkritik penampilan sang penyerang, tetapi juga melontarkan hinaan yang menyinggung asal-usul dan identitasnya. Ucapan tersebut langsung menuai kecaman karena dinilai mengandung unsur rasisme.

Selain itu, Amarilla juga menyoroti sikap Mbappe setelah pertandingan. Ia mengklaim pemain berusia 27 tahun tersebut tidak berjabat tangan dengan kiper Paraguay, Orlando Gill.

Kritik itu kemudian berkembang menjadi serangkaian komentar yang dianggap melecehkan dan memancing reaksi publik.

Mbappe memilih tidak tinggal diam. Melalui akun media sosial X, kapten Timnas Prancis itu menyampaikan balasan yang tegas kepada Amarilla.

Dalam unggahannya, Mbappe menyebut senator tersebut sebagai sosok yang tidak pantas menduduki jabatan publik.

Ia menilai komentar bernada kebencian seperti itu hanya mencoreng citra Paraguay yang selama Piala Dunia justru mendapat banyak pujian berkat perjuangan para pemainnya.

Editor: Edi Yulianto
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