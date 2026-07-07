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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 8 Juli 2026 | 01.37 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Kolombia vs Swiss di 16 Besar Piala Dunia 2026: Luis Diaz Siap Hadapi Ketangguhan Fisik Lawan

Pemain timnas Kolombia Luis Diaz. (Dok. Luis Diaz) - Image

Pemain timnas Kolombia Luis Diaz. (Dok. Luis Diaz)

JawaPos.com - Luis Diaz mewaspadai kekuatan Swiss saat menghadapi tim nasional Kolombia di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di BC Place, Rabu (8/7) pukul 03.00 WIB.

Pemain Bayern Munchen tersebut mengakui bahwa timnas Kolombia telah menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia 2026. Bahkan, Luis Diaz sudah membayangkan timnya bermain di final.

"Kami sangat bersemangat untuk terus melaju melalui berbagai tahapan. Kami tahu bahwa Kolombia telah tampil sangat baik di Piala Dunia baru-baru ini, dan memiliki kesempatan untuk melangkah selangkah demi selangkah sungguh luar biasa. Kami membayangkan diri kami bermain di babak final," kata Luis Diaz kepada FIFA yang dikutip dari ESPN, Selasa (7/7).

Kepercayaan diri Diaz juga semakin meningkat sepanjang Piala Dunia berlangsung. Penampilannya di Bayern Munchen juga memiliki pengaruh akan hal tersebut.

"Kami terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan, begitu pula secara pribadi, dan mendapatkan kepercayaan diri yang saya butuhkan. Saya merasa telah banyak berkembang selama musim yang saya jalani di Bayern. Saya berharap dapat membantu tim nasional. Tentu saja, saya membayangkan diri saya bermain di final bersama timnas saya," ujar Diaz.

Berbicara mengenai kekuatan Swiss, pemain 29 tahun tersebut menilai tim lawan memiliki keuggulan dari sisi fisik. Sebagai pemain, Diaz ingin timnas Kolombia punya mentalitas yang kuat untuk menghadapi laga itu.

"Swiss adalah tim yang kuat, tangguh secara fisik, sangat gigih, dan juga bekerja sama dengan sangat baik. Kita harus pergi ke sana dengan mentalitas bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan sedikit pun, karena siapa pun yang memberikan kesempatan akan tersingkir," pungkas Luis Diaz.

Prediksi Susunan Pemain Swiss vs Kolombia

Swiss dan Kolombia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini prediksi susunan pemain kedua tim yang dilansir Fotmob:

Murat Yakin diprediksi tidak akan mengubah susunan pemain Swiss ketika mengalahkan Aljazair di 32 besar. Di lini belakang, masih diperkuat oleh Manuel Akanji. 

Editor: Banu Adikara
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