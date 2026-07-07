Prediksi Kolombia vs Swiss: Opta Sebut Kans Menang Los Cafeteros Sebesar 41 Persen di Waktu 90 Menit, Swiss Cuma 28 Persen

Pemain timnas Kolombia Daniel Munoz. (Dok. Daniel Munoz)
JawaPos.com - Swiss akan beradu disiplin dalam pertandingan menghadapi Kolombia guna merebut tiket perempat final, pada pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kota Vancouver, Kanada, Rabu (8/7), dikutip dari ANTARA.
Analisis superkomputer Opta menuliskan bahwa ada kans sebesar 41,9 persen bagi Los Cafeteros, julukan Kolombia, untuk memenangi laga ini dalam waktu 90 menit. Dalam kurun waktu yang sama, Swiss disebutkan hanya punya peluang menang jauh lebih kecil, yakni 28,2 persen.
Berdasarkan laman FIFA, Selasa, laga keduanya merepresentasikan permainan ala Eropa melawan efektivitas serangan Amerika Selatan demi menembus babak selanjutnya.
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Laga tersebut diperkirakan berlangsung ketat, karena kedua tim tampil konsisten sepanjang turnamen.
Kolombia melangkah ke fase gugur atau 32 besar tanpa kekalahan dan hanya sekali kebobolan. Sementara Swiss juga tanpa kekalahan serta menunjukkan karakter sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus lawan.
Namun, menjelang pertandingan, Swiss dibayangi kondisi kebugaran sejumlah pemain andalan.
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Pelatih Murat Yakin masih memantau perkembangan Johan Manzambi, Ruben Vargas, dan Djibril Sow yang meninggalkan sesi latihan lebih awal sehingga peluang tampil mereka masih menunggu keputusan akhir tim medis.
Terkait Manzambi, gelandang berumur 20 tahun itu telah menjelma sebagai roda penggerak utama tim. Pemain klub Freiburg itu telah mencetak tiga gol dan dua assist sepanjang keikutsertaan negaranya dalam Piala Dunia 2026.
Pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo menegaskan timnya siap menghadapi tantangan dari Swiss.
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