Timnas Swiss Melaju ke Perempat Final Piala Dunia usai Atasi Kolombia lewat Adu Penalti

JawaPos.com - Timnas Swiss melangkah ke perempat final seusai mengatasi Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Selasa (7/7) waktu setempat.

Pada pertandingan Timnas Swiss vs Kolombia, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti, demikian catatan FIFA seperti dilansir dari Antara.

Selanjutnya pada babak perempat final Piala Dunia 2026, timnas Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Minggu (12/7) pukul 08.00 WIB.

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Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Puerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas.

Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas. Namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia.

Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui Jhon Lucumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss.

Selanjutnya Jaminton Campaz yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Gregor Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdouni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas.