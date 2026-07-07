Lirik Chant Paling Viral di Piala Dunia 2026! Tingkah Kocak Erling Haaland Satukan Penggemar Sepak Bola Lewat 'Haaland-Haaland!'

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia lawan Irak di piala dunia. (FIFA)
JawaPos.com - Erling Haaland bukan hanya menjadi bintang di atas lapangan selama Piala Dunia 2026. Striker Norwegia itu juga menjadi pusat perhatian di tribun penonton berkat lagu 'Haaland, Haaland!' yang terus bergema di hampir setiap pertandingan Norwegia dan kini ikut dinyanyikan suporter dari berbagai negara.
Popularitas chant tersebut semakin meledak setelah Haaland membawa Norwegia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya usai mencetak dua gol ke gawang Brasil. The Vikings mempermalukan Selecao 2-1 dalam laga tersebut.
Kemenangan bersejarah itu memicu pesta besar di Norwegia, sementara video para suporter menyanyikan lagu Haaland ramai beredar di media sosial.
Yang membuat lagu itu semakin viral adalah tingkah Haaland sendiri. Alih-alih hanya mendengarkan, penyerang berusia 25 tahun tersebut beberapa kali terlihat ikut bernyanyi, melompat bersama rekan-rekannya, bahkan memimpin selebrasi Viking rowing di depan ribuan suporter setelah pertandingan. Momen-momen spontan itu membuat banyak penggemar menyebut Haaland sebagai salah satu bintang paling menghibur sepanjang turnamen.
Meski identik dengan Piala Dunia 2026, lagu 'Haaland, Haaland!' sebenarnya bukan lagu baru.
Menurut laporan Yahoo Sports dan Athlon Sports, chant tersebut pertama kali dipopulerkan oleh pendukung Manchester City setelah Haaland bergabung pada 2022. Lagu itu diadaptasi dari lagu disko klasik 'Give It Up' milik KC and the Sunshine Band, kemudian diubah liriknya untuk memuji ketajaman sang striker.
Seiring meningkatnya popularitas Haaland, chant tersebut menyebar ke tim nasional Norwegia. Di Piala Dunia 2026, lagu itu berubah menjadi semacam anthem tidak resmi bagi para pendukung Norwegia dan hampir selalu terdengar setiap kali Haaland menyentuh bola atau mencetak gol.
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Tak hanya lagu yang menjadi viral, performa Haaland di lapangan juga menjadi alasan utama euforia tersebut.
Striker Manchester City itu tampil luar biasa sepanjang turnamen. Dua gol ke gawang Brasil memastikan Norwegia melaju ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Setelah pertandingan, Haaland mengaku kemenangan tersebut menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah sepak bola negaranya.
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