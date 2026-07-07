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Risma Azzah Fatin
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.05 WIB

Erling Haaland Sejajar dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappé dalam Daftar Top Skor Piala Dunia FIFA 2026

Erling Haaland (Instagram @erling) - Image

Erling Haaland (Instagram @erling)

JawaPos.com – Erling Haaland menyamai catatan Lionel Messi dan Kylian Mbappé sebagai pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil gemilang saat menghadapi Brasil.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Penyerang Norwegia itu mencetak dua gol dalam kemenangan timnya yang memastikan tiket ke perempat final.

Tambahan dua gol tersebut membuat Haaland mengoleksi tujuh gol sepanjang turnamen.

Haaland membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-79 melalui sundulan yang tidak mampu dihentikan kiper Brasil. Ia kemudian memastikan kemenangan timnya menjelang akhir pertandingan lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti.

Penampilan impresif itu sekaligus mengantarkan Norwegia menyingkirkan salah satu tim unggulan Piala Dunia FIFA 2026.

Dua gol ke gawang Brasil juga mempertegas peran penting Haaland sebagai ujung tombak utama Norwegia. Hingga kini, penyerang Manchester City tersebut telah mengoleksi 62 gol bersama tim nasional Norwegia.

Kontribusinya menjadi faktor utama di balik perjalanan bersejarah Norwegia menuju babak perempat final.

Persaingan memperebutkan Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 pun semakin ketat setelah Haaland menyamai koleksi tujuh gol milik Lionel Messi dan Kylian Mbappé. 

Di bawah ketiga pemain tersebut, Harry Kane berada di posisi berikutnya dengan lima gol, sedangkan Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior, dan Ismaila Sarr masing-masing mengoleksi empat gol.

Dengan masih berlangsungnya babak gugur, persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak diperkirakan akan semakin sengit.

Editor: Hanny Suwindari
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