Erling Haaland Angkat Bicara! Top Skor Piala Dunia 2026 Bikin Inggris Waspada Jelang Duel Perempat Final

JawaPos.com - Timnas Norwegia memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai tumbangkan timnas Brasil 2-1 pada babak 16 besar berkat dua gol Erling Haaland. Kemenangan itu sekaligus mengantar striker Manchester City tersebut memuncaki daftar top skor sementara dengan koleksi tujuh gol dan menjadi ancaman serius bagi Inggris pada laga berikutnya.

Erling Haaland Makin Tajam usai Bungkam Brasil Erling Haaland kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia saat menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetaknya menjadi penentu kemenangan 2-1 Timnas Norwegia sekaligus mengakhiri langkah salah satu favorit juara di turnamen tersebut.

Berkat tambahan dua gol itu, Erling Haaland kini mengoleksi total tujuh gol sepanjang Piala Dunia 2026. Catatan tersebut membuatnya memimpin daftar top skor sementara bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe, sebuah pencapaian yang membuatnya bangga tetapi belum membuat penyerang timnas Norwegia itu puas.

Haaland mengaku kebahagiaannya bukan semata karena berada di puncak daftar pencetak gol. Baginya, mencetak gol memang sudah menjadi bagian dari hidupnya sebagai seorang penyerang.

"Saya hidup untuk mencetak gol," buka Haaland dalam wawancaranya seusai laga.

Haaland Ungkap Rahasia Ketajamannya Meski tampil sangat produktif sepanjang turnamen, Haaland mengaku tidak memiliki rahasia khusus di balik ketajamannya. Penyerang berusia itu justru merasa dirinya hanya menjalankan tugas seperti biasanya setiap kali berada di atas lapangan.

Menurut diaa, naluri sebagai seorang striker menjadi faktor utama yang membuatnya mampu berada di posisi tepat saat peluang emas datang. Dia juga menilai fokus menjadi kunci agar setiap kesempatan dapat dikonversi menjadi gol.

"Jujur, saya tidak terlalu tahu apa yang sudah saya lakukan, karena saya hanya melakukan apa yang biasa diri saya lakukan," sambung Haaland.