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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 6 Juli 2026 | 23.25 WIB

Erling Haaland Tak Sangka Norwegia Bisa Tumbangkan Brasil di Piala Dunia 2026

Erling Haaland di laga kemenangan melawan timnas Norwegia melawan Brasil. (Dok.IG/@herrelandslaget) - Image

Erling Haaland di laga kemenangan melawan timnas Norwegia melawan Brasil. (Dok.IG/@herrelandslaget)

JawaPos.com - Erling Haaland berhasil mencetak brace di laga kemenangan tim nasional Norwegia melawan Brasil. Laga 16 besar yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (6/7).

Bermain di Piala Dunia dan menyingkirkan Brasil tidak pernah dibayangkan Erling Haaland. Apalagi, dia berhasil mencetak brace ke tim yang sudah mengoleksi lima gelar Piala Dunia.

"Saya tidak pernah memimpikan ini sebelumnya di Piala Dunia. Saya bermimpi bermain di Piala Dunia bersama Norwegia, tetapi jujur ​​saja, saya tidak menyangka kami akan mengalahkan Brasil," kata Erling Haaland setelah pertandingan yang dikutip dari Fil Goal, Senin (6/7).

Kemenangan melawan Brasil menunjukkan performa timnas Norwegia bahwa mereka adalah salah satu satu tim terbaik di Eropa dan dunia. Bagi Haaland, pencapaian mereka lolos ke perempat final sangatlah luar biasa.

"Saya pikir kita sedang mengubah bangsa ini. Penampilan kita hari ini menunjukkan bahwa Norwegia adalah tim sepak bola yang hebat, dan kita sudah menjadi salah satu tim terbaik di Eropa dan dunia. Apa yang telah kita capai sungguh luar biasa. Butuh waktu 28 tahun, saya berusia 25 tahun, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu," jelas Haaland.

Penyerang Manchester City tersebut mengaku sedang dalam performa terbaiknya di Piala Dunia 2026. Dalam setiap pertandingan, Haaland selalu bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang.

"Saya mencapai performa terbaik saya dua kali di Piala Dunia. Jika saya mendapatkan satu atau dua peluang, biasanya akan berujung gol. Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi itu adalah sifat saya. Ini semua tentang konsentrasi," pungkas Haaland.

Di laga melawan Brasil, Haaland menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan. Secara statistik permainannya yang dilansir Fotmob, penyerang 25 tahun tersebut mencatatkan tendangan terbanyak dan menghasilkan dua gol.

Timnas Norwegia sudah ditunggu Inggris di perempat final pada 12 Juli. Apakah Haaland bisa mencetak gol di laga tersebut? Patut ditunggu.

Editor: Banu Adikara
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