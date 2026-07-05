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Senin, 6 Juli 2026 | 00.06 WIB

Lionel Messi Beri Pujian Spesial untuk Vozinha, Kiper Tanjung Verde Tampil Gemilang Kontra Argentina

Vozinha bersama Lionel Messi setelah Argentina mengalahkan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026. (Dok. Marco bello)

JawaPos.com - Seusai menang 3-2 lewat babak perpanjangan waktu, Sabtu (4/7), bintang Argentina Lionel Messi tampak memeluk kiper Tanjung Verde, Vozinha. Lewat momen itu, Messi melontarkan pujian yang mungkin tidak akan mudah dilupakan oleh kiper 40 tahun itu.

"Aku menghampiri Messi setelah pertandingan, dia memelukku dan berkata: 'Kamu luar biasa. Orang-orang di negaramu pasti bangga kepadamu'," kata Vozinha seperti dikutip dari unggahan Instagram jurnalis Italia Fabrizio Romano.

"Mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang seperti Leo Messi sangat berarti bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah yang terbaik," tambah kiper yang kini berstatus tanpa klub itu.

Pujian Messi bukan tanpa alasan. Sepanjang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Vozinha menjadi tembok kokoh.

Dia membukukan delapan penyelamatan, termasuk empat di antaranya yang menggagalkan peluang Messi. 

 

Editor: Hendra
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