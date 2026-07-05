Terbongkar! Pernyataan Menyentuh Lionel Messi kepada Vozinha Usai Tanjung Verde Dikalahkan Argentina

JawaPos.com - Pertandingan antara Argentina vs Tanjung Verde merupakan salah satu laga paling mendebarkan di Piala Dunia sejauh ini, tetapi hanya sedikit yang akan memprediksinya. Juara bertahan Argentina menghadapi tim debutan Cape Verde dan dipaksa hingga batas kemampuan mereka.

Lionel Messi membuka skor dengan gol ketujuhnya musim panas ini, tetapi Tanjung Verde mampu membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu berkat gol penyama dari Deroy Duarte. Lisandro Martinez sekali lagi membawa Argentina unggul, tetapi lawan mereka membalas dengan gol menakjubkan melalui Sidny Lopes Cabral.

Tampaknya pertandingan akan berlanjut ke adu penalti, tetapi tendangan sudut Messi disundul oleh Cristian Romero, meskipun golnya tercatat sebagai gol bunuh diri setelah mengenai Diney Borges sebelum masuk ke gawang. Cape Verde tidak mampu mencetak gol lagi, dan Argentina berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir dengan skor 3-2.

Obrolan Pasca Pertandingan Messi dengan Vozinha Bagi mereka yang menonton pertandingan, terasa seperti pertarungan sesungguhnya adalah Messi vs Vozinha, dengan kiper Tanjung Verde yang heroik itu menggagalkan upaya legenda sepak bola tersebut beberapa kali. Secara khusus, ia berdiri tegak untuk memblokir tendangan kaki kanan pemain Argentina itu ketika berhadapan langsung dengan gawang, sementara ia juga melakukan beberapa penyelamatan bagus dari tendangan bebas, termasuk satu yang dilakukan dengan cepat dalam upaya cerdik untuk mengecoh Vozinha.

Setelah pertandingan, rekaman video beredar online yang menunjukkan keduanya berbagi momen di lapangan dan kiper berusia 40 tahun itu kini mengungkapkan apa yang dikatakan Messi kepadanya selama pelukan mereka. Seperti yang dikutip oleh Yahoo!Sports, Vozinha menjelaskan:

"Saya menghampiri Messi setelah pertandingan. Dia memeluk saya dan berkata, 'Kamu hebat. Rakyatmu harus bangga padamu.' Itu luar biasa bagi saya. Mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang seperti Leo Messi sangat berarti bagi saya. Saya berterima kasih kepadanya dan berkata, 'Terima kasih, Leo. Kamu yang terbaik.' Kemudian saya bertanya apakah kami bisa bertukar jersey. Leo berkata dia akan memberikannya kepada saya di terowongan setelah wawancara."

Messi Memuji Tanjung Verde Setelah Pertemuan Piala Dunia Menarik bahwa Vozinha ingin memastikan dia bisa mendapatkan jersey Messi setelah pertandingan, karena dia bukan satu-satunya bintang Tanjung Verde yang menginginkan momen bersama ikon Argentina tersebut. Memang, di mixed zone setelah pertandingan, menyusul wawancara sang pemain berusia 39 tahun, beberapa pemain Tanjung Verde terlihat menunggu sang legenda sepak bola dan meminta foto bersama.

Messi dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut, dan rekaman momen itu menjadi viral di internet. Ia kemudian berbicara tentang rasa hormatnya kepada lawan-lawannya, memuji penampilan mereka: