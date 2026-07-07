Carlo Ancelotti Siapkan Reformasi Timnas Brasil, Staf Pelatih Berubah dan Regenerasi Disiapkan Menuju Piala Dunia 2030

JawaPos.com - Pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti, mulai menyusun rencana jangka panjang untuk membangun kembali kekuatan Selecao setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Meski fokus utama saat ini masih tertuju pada turnamen di Amerika Utara, federasi sepak bola Brasil disebut telah memberikan dukungan penuh kepada Ancelotti untuk menyiapkan fondasi tim hingga siklus Piala Dunia 2030.

Ancelotti dikabarkan mendapat jaminan untuk tetap memimpin Brasil hingga 2030. Namun, perubahan tidak hanya akan terjadi di dalam skuad pemain, melainkan juga pada jajaran staf kepelatihan yang selama ini mendampinginya.

Salah satu perubahan terbesar adalah kepergian Davide Ancelotti. Putra Carlo Ancelotti tersebut disebut akan memulai karier sebagai pelatih kepala Lille di Prancis sehingga tidak lagi bertugas sebagai asisten pelatih Timnas Brasil.

Selain Davide, posisi pelatih kiper Claudio Taffarel juga disebut sedang dievaluasi. Dalam beberapa waktu terakhir muncul kritik internal terkait minimnya regenerasi di sektor penjaga gawang.

Brasil dinilai terlalu lama mempertahankan nama-nama yang sama tanpa memberi kesempatan lebih luas kepada kiper muda.

Perubahan staf pelatih berjalan seiring dengan rencana regenerasi skuad. Sejumlah pemain senior diperkirakan tidak lagi menjadi bagian Timnas Brasil pada Piala Dunia berikutnya setelah edisi 2026.

Nama-nama seperti Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Neymar, hingga Alisson diprediksi akan mengakhiri perjalanan mereka bersama Selecao sebelum memasuki siklus menuju 2030.