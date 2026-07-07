Bukan Kekurangan Striker Hebat, Ini Posisi yang Dinilai Jadi Penyebab Permainan Brasil Sulit Menyatu

JawaPos.com - Timnas Brasil selama puluhan tahun dikenal sebagai negara yang selalu melahirkan pemain-pemain kreatif dengan kemampuan mengatur permainan.

Nama-nama seperti Zico, Ronaldinho hingga Kaka menjadi simbol bagaimana lini tengah Selecao mampu menghidupkan serangan sekaligus menentukan ritme pertandingan.

Namun, kondisi tersebut dinilai mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Meski Brasil masih memiliki deretan penyerang berkualitas dunia, permainan mereka justru kerap terlihat tidak menyatu ketika berada di lapangan.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam ulasan BBC Sports. Jurnalis sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, menggambarkan kondisi Brasil saat ini seperti sebuah orkestra yang kehilangan konduktur atau dirigen.

Menurut Vickery, Brasil memiliki banyak pemain bertalenta di lini depan, tetapi belum mempunyai gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan, menghubungkan setiap lini, dan menentukan kapan tim harus mempercepat maupun memperlambat serangan.

Analogi tersebut menggambarkan bahwa kualitas individu saja tidak selalu cukup untuk menghasilkan permainan yang efektif.

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Tanpa sosok pengatur di lini tengah, potensi besar para penyerang sering kali tidak dapat dimaksimalkan.

Jika melihat skuad Brasil saat ini, mereka memang masih memiliki sejumlah gelandang berkualitas.