Marquinhos Tidak Percaya Brasil Tumbang di Tangan Norwegia, Utarakan Harapan untuk Tim Samba Masa Depan

JawaPos.com - Marquinhos memiliki harapan untuk tim nasional Brasil setelah dikalahkan Norwegia di laga 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (6/7).

Usai dikalahkan Norwegia, Marquinhos tidak percaya bahwa timnya akan kalah. Kapten timnas Brasil tersebut menilai tim lawan melakukan hal mustahil dengan berhasil mencetak dua gol.

"Kami tidak percaya apa yang terjadi. Norwegia membuktikan bahwa mereka mampu melakukan hal yang mustahil dan berhasil mencetak dua gol," kata Marquinhos kepada Bein Sports yang dikutip laman Fil Goal, Senin (6/7).

Melibatkan pemain muda menjadi harapan Marquinhos bagi skuad Brasil di masa depan. Bersama para pemain tersebut, masyarakat Brasil perlu untuk bersabar merasakan prestasi.

"Pemain muda perlu dilibatkan untuk mengenakan seragam Brasil di pertandingan mendatang, dan saya meminta dukungan dan kesabaran untuk mereka," jelas Marquinhos.

Banyak pelajaran yang didapatkan timnas Brasil setelah kalah dari Norwegia. Di Piala Dunia 2030, Marquinhos berharap Tim Samba bisa mendulang kesuksesan.

"Kami mencoba melakukan pekerjaan kami sebaik mungkin, dan hari ini kami harus belajar dari pelajaran ini, dan saya berharap kesuksesan bagi siapa pun yang mewakili Brasil di masa depan. Kita punya empat tahun kerja di depan kita untuk mengembalikan Brasil ke puncak lagi," pungkas bek PSG tersebut.