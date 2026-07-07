Cafu Buka Suara Setelah Brasil Kalah dari Norwegia, Sebut Liga Inggris Bisa Hambat Mimpi Samba Juara Dunia

Legenda Brasil, Cafu. (istimewa)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil, Cafu, melontarkan pandangan yang cukup tajam setelah Samba harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Brasil tersingkir usai kalah 1-2 dari Norwegia dalam pertandingan dramatis yang berlangsung hingga menit-menit akhir.
Brasil sebenarnya sempat menjaga asa lewat gol penalti Neymar pada masa injury time babak kedua.
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Namun, dua gol Erling Haaland pada menit ke-79 dan menit ke-90 memastikan Norwegia membalikkan keadaan sekaligus mengamankan tiket ke perempat final.
Tak lama setelah hasil tersebut, Cafu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah perkembangan sepak bola Brasil.
Menurut mantan kapten Tim Samba itu, semakin banyak pemain Brasil yang berkarier di Liga Inggris atau Premier League, semakin kecil peluang negaranya untuk kembali menjadi juara dunia.
"Yang membuatku takut adalah ini; semakin banyak pemain Brasil yang pergi ke Premier League, semakin kecil peluang Brasil memenangkan Piala Dunia," ujar Cafu.
Pernyataan tersebut bukan ditujukan untuk meremehkan kualitas kompetisi Inggris. Sebaliknya, Cafu lebih menyoroti lingkungan dan cara pemain dibentuk selama berkompetisi di sana.
Ia menilai sorotan media yang berlebihan dapat membuat pemain merasa sudah berada di level tertinggi, padahal masih banyak aspek yang harus dikembangkan.
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