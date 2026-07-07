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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 17.18 WIB

Tuchel Tak Gentar Dikritik Media, Strategi Pergantian Pemain Bawa Inggris Lolos 8 Besar Piala Dunia 2026

Thomas Tuchel merasa terganggu dengan fotografer saat lagu kebangsaan berkumandang. (X/@MickyJnr__) - Image

Thomas Tuchel merasa terganggu dengan fotografer saat lagu kebangsaan berkumandang. (X/@MickyJnr__)

JawaPos.com - Pekerjaan Thomas Tuchel sebagai pelatih tim nasional Inggris memang tidak pernah mudah.

Bahkan sebelum turnamen besar dimulai, pelatih asal Jerman itu sudah berada di bawah sorotan tajam media dan para pendukung.

Setiap keputusan yang diambil, mulai dari pemilihan pemain hingga strategi pertandingan, selalu menjadi bahan perdebatan.

Sejak mengumumkan skuadnya, Tuchel memilih untuk meninggalkan beberapa nama yang selama ini cukup populer di kalangan publik.

Sebagai gantinya, ia memberikan kesempatan kepada pemain yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan taktik yang ingin diterapkannya.

Keputusan tersebut sempat memunculkan kritik karena dianggap mengabaikan pemain yang lebih berpengalaman.

Namun, Tuchel tampaknya tidak ingin terpengaruh oleh tekanan dari luar. Ia tetap berpegang pada rencana yang telah disusun bersama staf pelatih.

Baginya, kebutuhan tim lebih penting dibanding mengikuti opini publik atau memenuhi ekspektasi media.

Pendekatan itu terlihat jelas saat Inggris menghadapi Meksiko. Situasi menjadi sulit setelah Inggris harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-54.

Editor: Edi Yulianto
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