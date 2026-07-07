Peluang Jumpa Argentina Terbuka, Thomas Tuchel Pilih Fokus Bawa Inggris Kalahkan Norwegia di 8 Besar Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Inggris, Thomas Tuchel. (Istimewa)
JawaPos.com - Inggris berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Meksiko dengan skor 3-2.
Meski berpeluang bertemu Argentina di semifinal, pelatih Thomas Tuchel memilih meredam euforia dan meminta timnya fokus menghadapi Norwegia lebih dulu.
Langkah Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. The Three Lions memastikan tempat di babak perempat final usai mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 dalam laga 16 besar yang berlangsung sengit.
Kemenangan tersebut membuka peluang bagi Inggris untuk kembali melangkah ke empat besar.
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Namun, sebelum memikirkan semifinal, pasukan Thomas Tuchel masih harus melewati ujian berat saat menghadapi Norwegia yang tampil mengejutkan setelah menyingkirkan Brasil.
Jika mampu mengatasi Erling Haaland dan kolega, Inggris berpotensi menghadapi pemenang antara Kolombia, Swiss, Mesir, atau Argentina. Skenario yang paling banyak dibicarakan adalah kemungkinan duel klasik Inggris kontra Argentina di semifinal.
Meski demikian, Tuchel memilih tidak larut dalam berbagai spekulasi tersebut. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa seluruh fokus tim saat ini hanya tertuju pada pertandingan terdekat.
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"Hari ini kami hanya ingin menikmati keberhasilan lolos ke perempat final. Sebelum memikirkan semifinal, kami masih harus memainkan pertandingan perempat final. Mulai besok kami akan fokus pada laga berikutnya," kata Tuchel usai pertandingan.
Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan realistis yang diterapkan mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen itu.
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