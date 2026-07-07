Pelukan Emosional Peter Crouch untuk Harry Kane Warnai Kemenangan Dramatis Inggris atas Meksiko di Piala Dunia 2026

Pelukan emosional Peter Crouch kepada Harry Kane. (FIFA)
JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Inggris melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak cerita menarik.
Selain kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca, perhatian publik juga tertuju pada momen emosional yang melibatkan mantan striker Inggris, Peter Crouch, dengan kapten tim Harry Kane.
Sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, para pemain Inggris merayakan keberhasilan mereka bersama para pendukung yang memadati stadion.
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Di tengah euforia tersebut, Peter Crouch yang hadir di sisi lapangan langsung menghampiri Harry Kane. Mantan penyerang Tottenham Hotspur itu memeluk Kane dengan penuh semangat sambil melompat kegirangan.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Crouch bahkan terdengar meneriakkan ungkapan cinta dan rasa bangganya kepada Kane.
Reaksi spontan itu menjadi salah satu momen yang paling banyak dibagikan setelah laga usai dan mendapat sambutan positif dari para penggemar sepak bola.
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Banyak suporter menilai ekspresi Crouch menggambarkan perasaan jutaan pendukung Inggris yang akhirnya melihat tim nasional mereka kembali melangkah ke delapan besar Piala Dunia setelah melalui pertandingan yang penuh tekanan.
Kemenangan Inggris memang diraih dengan cara yang tidak mudah. Tim asuhan Thomas Tuchel tampil agresif sejak menit awal dan berhasil unggul berkat dua gol cepat Jude Bellingham di babak pertama.
Gelandang muda tersebut menjadi pembeda lewat penyelesaian akhir yang efektif sehingga membuat Inggris sempat menguasai jalannya pertandingan.
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