Kisah Orjan Nyland: Berstatus Tanpa Klub, Kiper Norwegia Siap Membuat Sejarah di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nama Orjan Nyland menjadi sorotan usai membawa Norwegia menyingkirkan Brasil di ajang Piala Dunia 2026.

Penampilan gemilang sang penjaga gawang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tim Skandinavia melaju ke babak berikutnya, meski dirinya datang ke turnamen dengan status tanpa klub.

Nyland tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Momen paling menentukan terjadi ketika ia menggagalkan eksekusi penalti Bruno Guimaraes di awal laga.

Keberhasilan itu langsung meningkatkan kepercayaan diri Norwegia sekaligus membuat Brasil kesulitan mengembangkan permainan.

Tidak berhenti sampai di situ, kiper berusia 35 tahun tersebut juga melakukan sejumlah penyelamatan penting.

Beberapa peluang emas Brasil melalui Vinicius Junior berhasil dipatahkan, termasuk sebuah situasi berbahaya ketika bola sempat memantul dari rekannya sendiri dan mengarah ke gawang. Dengan refleks cepat, Nyland mampu mengamankan bola dan mempertahankan keunggulan timnya.

Penampilan impresif Nyland terasa semakin spesial karena situasinya menjelang turnamen. Setelah kontraknya bersama Sevilla berakhir pada musim panas 2026, ia belum mendapatkan klub baru.

Kondisi itu membuat banyak pihak meragukan apakah dirinya masih layak menjadi pilihan utama Norwegia di panggung terbesar sepak bola dunia.