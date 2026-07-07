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Andika Rachmansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 16.18 WIB

Roberto Martinez Tinggalkan Timnas Portugal usai Tersingkir di Piala Dunia 2026

Roberto Martinez memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Portugal. (Portugal) - Image

Roberto Martinez memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Portugal. (Portugal)

JawaPos.com - Roberto Martinez membuat keputusan mengejutkan setelah Timnas Portugal kalah dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Spanyol itu memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Seleccao das Quinas - julukan Timnas Portugal.

Portugal menelan kekalahan tipis 0-1 dari Spanyol di Stadion AT&T, Amerika Serikat pada Selasa (7/7) dini hari WIB. Gawang Selecao das Quinas dibobol lewat sontekan Mikel Merino pada masa injury time. Kekalahan ini praktis membuat laju Cristiano Ronaldo cs terhenti di Piala Dunia 2026.

Selepas laga, Martinez mengungkapkan bahwa sudah saatnya Timnas Portugal memiliki pemimpin baru. Pelatih berkepala plontos itu memutuskan mundur dari jabatannya setelah memimpin Seleccao das Quinas hampir empat tahun.

"Ini adalah akhir dari sebuah siklus. Penting bagi tim untuk memiliki suara baru dan pemimpin baru," kata Martinez, dilansir dari Bein Sports, Selasa (7/7/2026).

"Saya membawa banyak kenangan indah, dan saya berharap Portugal juga memiliki kenangan yang baik selama tiga setengah tahun saya menjadi pelatih kepala. Ini adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya,” sambungnya.

Martinez mengungkapkan kalau tidak pernah kepikiran untuk mundur. Namun berhubung tujuannya gagal, juara Piala Dunia, maka ia memilih untuk mundur sebaai pelatih Portugal.

"Keputusan ini sebelumnya belum saya tentukan. Saya datang dengan tujuan memenangkan Piala Dunia, dan karena saya gagal mencapainya, rasanya tidak masuk akal untuk terus melanjutkan,” terang Martinez.

Lebih lanjut, Martinez menegaskan Portugal tidak gagal di Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka disingkirkan oleh salah satu kandidat favorit juara.

“Kami tidak gagal. Kami kalah dari salah satu tim favorit juara. Kami bermain setara, tetap menjadi diri sendiri, dan menunjukkan kualitas individu yang luar biasa," ujarnya.

Editor: Edi Yulianto
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