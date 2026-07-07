Tangis Cristiano Ronaldo Warnai Kekalahan Portugal dari Spanyol, Mimpi Juara Piala Dunia Resmi Berakhir

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo mengakhiri perjalanan panjangnya di Piala Dunia dengan penuh emosi.

Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 lewat gol telat Mikel Merino, Senin (6/7) waktu setempat.

Peluit panjang yang mengakhiri pertandingan juga menjadi penutup karier Ronaldo di ajang Piala Dunia.

Penyerang berusia 41 tahun itu tampak tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia berdiri terpaku di lapangan sebelum akhirnya menitikkan air mata karena mimpi mengangkat trofi Piala Dunia kembali pupus.

Beberapa saat sebelumnya, Ronaldo masih berharap Portugal bisa memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu.

Kesempatan terakhir hadir melalui tendangan bebas Bruno Fernandes di masa injury time. Ronaldo berusaha menyambut bola di depan gawang, namun gagal melakukan sentuhan yang dibutuhkan untuk mengubah arah bola.

Tak lama kemudian, wasit meniup peluit akhir. Para pemain Spanyol merayakan kemenangan, sementara Ronaldo terlihat larut dalam kekecewaan.

Setelah sempat memberikan tepuk tangan kepada para pendukung Portugal, ia berjalan meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk.