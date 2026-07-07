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Antara
Selasa, 7 Juli 2026 | 14.33 WIB

Cristiano Ronaldo Dkk. Tersingkir, Roberto Martinez Mundur sebagai Pelatih Portugal

Roberto Martinez mundur sebagai pelatih Timnas Portugal. (Dok. Timnas Portugal) - Image

Roberto Martinez mundur sebagai pelatih Timnas Portugal. (Dok. Timnas Portugal)

JawaPos.com - Roberto Martinez mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Portugal setelah timnya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Keputusan itu diumumkan menyusul kekalahan 0-1 dari Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Selasa dini hari WIB.

"Ini adalah akhir dari sebuah siklus. Penting bagi tim untuk memiliki suara baru dan pemimpin baru," kata Martinez usai pertandingan yang dikutip dari TNT Sports.

"Saya akan membawa semua kenangan ini bersama saya. Saya berharap Portugal juga memiliki kenangan indah selama tiga setengah tahun saya menjadi pelatih. Ini adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya."

Martinez menegaskan keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang telah direncanakan sebelum turnamen dimulai. Pelatih asal Spanyol itu mengaku hanya memiliki satu target saat datang ke Amerika Serikat, yakni membawa Portugal menjadi juara dunia.

"Keputusan ini belum ditentukan sebelumnya. Saya datang dengan tujuan memenangkan Piala Dunia, dan karena saya tidak berhasil melakukannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut (latih Portugal)," ujarnya.

Perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir secara dramatis setelah gol Mikel Merino pada menit ke-90+1 memastikan kemenangan 1-0 untuk Spanyol.

Hasil itu mengantarkan La Roja ke perempat final sekaligus mengakhiri kiprah Selecao das Quinas di turnamen.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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