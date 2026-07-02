Prediksi Swiss vs Aljazair: Granit Xhaka dkk Diunggulkan Menang Tipis 2-1

JawaPos.com - Tim nasional Swiss akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Jumat (3/7) WIB, yang bakal menjadi arena adu taktik pelatih Murat Yakin dan Vladimir Petkovic.

Berdasarkan laman FIFA, Kamis, Swiss datang ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah mampu melewati fase grup tanpa kekalahan alias dua kali menang dan sekali imbang.

Yakin akan mengandalkan permainan yang solid, pengalaman pemain-pemain senior, serta efektivitas serangan balik yang menjadi ciri permainan mereka sepanjang turnamen.

Di sisi lain, Petkovic membawa Aljazair lolos setelah menunjukkan daya juang tinggi, termasuk hasil imbang dramatis yang memastikan langkah mereka ke fase gugur. Mereka mengemas masing-masing sekali menang, imbang, dan kalah dalam fase penyisihan grup.

Pertandingan ini juga menghadirkan duel emosional, mengingat Petkovic pernah menangani Swiss pada periode 2014-2021 dan berperan membangun fondasi skuad yang kini masih diperkuat sejumlah pemain seperti Granit Xhaka dan Breel Embolo.

Di bawah kepemimpinannya, Swiss mencatatkan sejarah besar. Dia membawa tim lolos ke perempat final Piala Eropa (Euro) 2020. Pencapaian itu adalah prestasi terbaik Swiss di turnamen besar sejak Piala Dunia 1954.

Namun Petkovic menegaskan hubungan masa lalu tidak akan memengaruhi pendekatannya dalam pertandingan hidup-mati guna merebut tiket ke babak 16 besar.