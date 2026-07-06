Norwegia Jadi Mimpi Buruk Brasil di Piala Dunia 2026, Selecao Tanpa Kemenangan atas The Vikings dalam 5 Pertemuan!

JawaPos.com - Brasil kembali harus mengubur mimpi meraih juara dunia ke-6 setelah terhenti di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Samba harus takluk dari kuda hitam turnamen, Norwegia dengan skor 1-2 di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat.

Brasil sejatinya mendapat peluang emas melalui sepakan pinalti Bruno Guimares pada awal babak pertama. Sayang tendangannya berhasil dimentahkan kiper Norwegia Nyland. Kegagalan memanfaatkan peluang akhirnya dihukum oleh Erling Haaland yang mencetak dua gol pada menit 79 dan 90.

Anak asuh Carlo Ancelotti hanya mampu memperkecil ketertinggalan pada masa injury time menit 90+10 melalui sepakan pinalti Neymar.

Kekalahan atas Norwegia tak hanya membuat Brasil harus pulang lebih awal, namun juga menambah catatan tak pernah menang atas sang lawan. Dalam lima pertemuan sejak tahun 1988, tim berjuluk Selecao sudah rasakan tiga kali kekalahan.

Bahkan pada era keemasan tim nasonal Brasil periode 1997-1998 bersama striker fenomenal Ronaldo Nazario, Brasil menelan dua hasil minor atas Norwegia dengan skor 4-2 dan 1-2.

Terkini, meskipun baru kembali menjejakkan kaki di Piala Dunia setelah 28 tahun lamanya, Norwegia ternyata masih terlalu perkasa bagi pemilik lima gelar juara dunia tersebut.

Hasil 5 Pertemuan Brasil vs Norwegia 1988: Brasil 1-1 Norwegia

1997: Norwegia 4-2 Brasil