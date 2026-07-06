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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.41 WIB

Jude Bellingham Ungkap Momen Sulit Timnas Inggris Kalahkan Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026

Jude Bellingham di laga kemenangan timnas Inggris lawan Meksiko. (Dok. IG/@england) - Image

Jude Bellingham di laga kemenangan timnas Inggris lawan Meksiko. (Dok. IG/@england)

JawaPos.com - Jude Bellingham mengungkapkan sulitnya tim nasional Inggris mengalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Senin (6/7).

Kesulitan timnas Inggris dimulai saat mereka bermain dengan 10 orang karena kartu merah dari Jarell Quansah di menit ke-55. Jude Bellingham mengatakan bahwa timnas Inggris berhasil bermain klinis di lini depan dan memenangkan pertandingan.

"Sulit untuk merangkum semuanya. Dengan sepuluh pemain, bertahan seperti yang kami lakukan di sekitar kotak penalti kami, dan tampil klinis ketika kami masuk ke kotak penalti mereka di momen-momen tekanan besar," kata Jude Bellingham yang dikutip dari laman England Football, Senin (6/7).

Pujian diberikan gelandang Real Madrid tersebut kepada rekan setimnya dan bagi para pemain pengganti. Bellingham menilai mereka sudah memberikan yang terbaik hingga laga berakhir.

"Para pemain yang masuk, para pemain yang menjadi starter, semuanya berjuang habis-habisan, mempertaruhkan tubuh mereka. Itulah inti dari tim ini," puji Bellingham.

Atmosfer pertandingan di Estadio Azteca juga membuat Bellingham kagum. Pada akhirnya, timnas Inggris memenangkan pertandingan dan dia mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang sudah hadir.

"Saat skor 2–1, pertandingan masih sangat seru, terutama ketika mereka mencetak gol. Itu mungkin sama pentingnya dengan gol-gol. Tapi kemenangan ini jauh lebih besar dari saya, ini tentang para pemain yang masuk, para pemain yang menjadi starter, dan para pendukung yang melakukan perjalanan dan menghabiskan uang hasil jerih payah mereka. Ini adalah penampilan tim, dan penampilan seluruh negara," pungkas Bellingham.

Dalam kemenangan melawan Meksiko, Bellingham menjadi pemain yang paling sukses melakukan dribel. Melansir Fotmob, pemain 23 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan tepat ke arah gawang dan menghasilkan dua gol.

Timnas Inggris sudah ditunggu Norwegia di perempat final pada 12 Juli. Apakah Bellingham bisa mencetak gol di laga tersebut? Patut ditunggu.

Editor: Bintang Pradewo
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