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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.02 WIB

Timnas Meksiko Tumbang dari Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026, Erik Lira: Kami Kalah Terhormat

Erik Lira saat timnas Meksiko kalah dari Inggris. (Dok. Erik Lira) - Image

Erik Lira saat timnas Meksiko kalah dari Inggris. (Dok. Erik Lira)

JawaPos.com - Erik Lira merasa bangga kepada tim nasional Meksiko meski kalah dari Inggris di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Estadio Azteca, Senin (6/7).

Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Erik Lira menilai timnas Meksiko selalu meningkatkan performanya di setiap pertandingan. Meski kalah dari Inggris, dia mengaku puas dengan penampilan timnya.

"Saya tidak perlu mengingat jauh ke belakang; dari pertandingan pertama hingga kelima, ada perbedaan besar dalam performa, gaya bermain, dan segalanya. Tapi kita tahu itu adalah tim papan atas, dan kami memainkan pertandingan yang sempurna. Namun selama lima menit kami kehilangan fokus, dan itulah sepak bola," kata Erik Lira yang dikutip dari Record, Senin (6/7).

Gelandang 26 tahun tersebut menyebut timnas Meksiko kalah terhormat dari Inggris. Lira percaya bahwa akan ada hal baik yang bisa diambil dan selalu menjadi kenangan.

"Saya merasa bangga menjadi orang Meksiko, mengenakan seragam ini, berada di tim ini, menjadi bagian dari keluarga ini. Kami kalah dengan penuh kehormatan; saya tidak puas, tetapi saya senang dengan apa yang telah kami raih. Hari ini kami menanam benih yang akan kita ingat esok hari," ujar Erik Lira.

Di sisi lain, Lira juga senang dengan kekompakan timnas Meksiko selama di Piala Dunia 2026. Pemain Cruz Azul tersebut menegaskan bahwa rekan setimnya sudah memberikan yang terbaik dan tidak menyesali kekalahan dari Inggris.

"Kami sudah bersama selama dua bulan sekarang. Sesuatu yang luar biasa telah berkembang. Saya menganggap mereka seperti saudara karena saya akan berperang bersama mereka, dan saya akan tetap memiliki persahabatan yang mendalam di hati saya dan perasaan bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami semua telah memberikan yang terbaik; tidak ada yang perlu disesali," pungkas Lira.

Sebagai gelandang, Lira berhasil mencatatkan 68 umpan akurat yang merupakan jumlah terbanyak di laga ini. Melansir Fotmob, dia mampu menciptakan dua kreasi peluang selama bermain 90 menit.

Editor: Banu Adikara
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