Spanyol Singkirkan Portugal 1-0, Lamine Yamal Beri Dukungan ke Cristiano Ronaldo Usai Laga

JawaPos.com - Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 di babak 16 besar pada Selasa (7/7). Gol tunggal kemenangan La Furia Roja dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan yang berlangsung di Arlington, Texas.

Laga sempat diprediksi akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu sebelum Ferran Torres mengirimkan umpan terobosan yang membuka ruang bagi Merino di dalam kotak penalti. Gelandang berusia 30 tahun itu dengan tenang melepaskan tembakan pada menit ke 90+1 yang gagal dihentikan kiper Portugal, Diogo Costa.

Gol itu tercipta dalam situasi yang cukup dramatis. Merino sempat dijatuhkan dan wasit memberikan pelanggaran. Saat pemain Portugal masih memprotes keputusan tersebut, permainan cepat Spanyol berlanjut. Merino kembali bergerak ke depan dan memanfaatkan umpan Torres untuk mencetak gol penentu kemenangan.

Meski unggul, Spanyol harus menghadapi tekanan di sisa waktu pertandingan. Portugal dua kali hampir menyamakan kedudukan, tetapi lini pertahanan tim asuhan Luis de la Fuente mampu bertahan hingga peluit akhir ditiup. Sang pelatih pun memberikan pujian khusus kepada Merino atas kontribusinya. “Mikel Merino tidak pernah mengecewakan. Dia pemain yang bisa diandalkan. Dia membantu kami menjuarai Piala Eropa,” ujar De la Fuente usai laga dikutip dari ESPN.

Luis de la Fuente juga menegaskan kualitas Merino sebagai salah satu gelandang terbaik di posisinya. “Dia pemain besar, selalu berada di posisi yang tepat. Kami beruntung memiliki pemain cadangan yang bisa menjadi starter di tim nasional mana pun,” tambahnya.

Merino sendiri mengungkapkan bahwa gol itu memiliki makna emosional baginya. Merino mengaku melalui tahun yang berat, termasuk cedera yang membuatnya harus jauh dari keluarga, termasuk bayi yang baru lahir. “Saya menggunakan semua itu untuk mengeluarkan kemampuan terbaik saya,” katanya.

Kiper Timnas Spanyol Unai Simon juga ikut mencetak sejarah dengan rekor tidak kebobolan selama 609 menit, melampaui catatan sebelumnya milik Walter Zenga pada 1990. Dalam pertandingan melawan Portugal, Simon melakukan dua penyelamatan penting di babak pertama, termasuk menggagalkan peluang emas Cristiano Ronaldo.

Dengan hasil itu, Spanyol untuk pertama kalinya kembali mencapai perempat final Piala Dunia sejak menjadi juara pada tahun 2010. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi pemenang laga antara Belgia dan Amerika Serikat di Stadion SoFi, Inglewood, California. Spanyol juga mencatatkan rekor impresif dengan enam laga beruntun tanpa kebobolan di Piala Dunia. Catatan itu menjadi rekor baru, melampaui Italia (1990) dan Swiss (2006-2010).