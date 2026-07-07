Hasil Piala Dunia 2026: Gol Telat Mikel Merino Bawa Spanyol Singkirkan Portugal

Selebrasi Mikel Merino usai cetak gol ke gawang Portugal. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Spanyol menang tipis 1-0 atas Portugal dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- dicetak oleh Mikel Merino pada menit 90+1.
Kemenangan ini praktis membawa Spanyol melaju ke babak perempat final. Pada babak tersebut, mereka akan melawan pemenang laga antara Belgia kontra Amerika Serikat.
Selain itu, kemenangan ini membuat Spanyol mempertahankan catatan impresifnya di Piala Dunia 2026. La Furia Roja kini belum kebobolan hingga babak 16 besar.
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Sementara bagi Portugal, kekalahan ini terasa pahit karena langkah mereka terhenti. Cristiano Ronaldo pun harus mengakhiri karier profesionalnya di tim nasional tanpa trofi Piala Dunia.
Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit awal. Pada menit ke-10, Mikel Oyarzabal nyaris membawa Spanyol cetak gol keunggulan, tapi sayang tendangannya masih melenceng dari gawang Portugal.
Spanyol terus menebar ancaman, namun kiper Portugal Diogo Costa tampil gemilang di bawah mistar gawang. Hingga pertandingan berjalan selama 30 menit, kedua tim belum ada yang bisa cetak gol keunggulan.
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Pada menit ke-37, Cristiano Ronaldo nyaris menjebol gawang Spanyol lewat sontekannya, namun masih bisa diamankan Unai Simon. Berselang tiga menit, tendangan Nuno Mendes masih mengenai mistar gawang Spanyol.
Kedua kesebelasan saling menyerang, tapi tidak ada yang membuahkan gol. Hasilnya, Portugal dan Spanyol masih bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
Selepas turun minum, Portugal dan Spanyol tidak menurunkan irama permainannya. Keduanya berupaya membuat gebrakan untuk bisa mencetak gol keunggulan dalam laga bertajuk Derby Iberia tersebut.
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