Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Portugal di 16 Besar Piala Dunia 2026: Rodri Tak Gentar Hadapi Tim Bertabur Bintang

Pemain timnas Spanyol Rodri sindir taktik defensif Tanjung Verde saat bermain imbang 0-0 di Piala Dunia 2026. (ig @sefutbol)
JawaPos.com - Rodri sudah siap memberikan yang terbaik bersama tim nasional Spanyol saat menghadapi Portugal. Laga 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Selasa (7/7) pukul 02.00 WIB.
Kapten timnas Spanyol tersebut mengaku sudah sangat mengenal permainan Portugal dan selalu menjadi laga yang sulit. Bagi Rodri, tim lawan memiliki skuad bertabur bintang dan berharap timnya yang bakal memenangkan pertandingan.
"Mereka selalu menjadi lawan yang sulit; kami saling mengenal dengan sangat baik, dan mungkin mereka memiliki generasi terbaik yang pernah ada. Kami harus memberikan yang terbaik. Mereka memiliki tim yang sensasional, penuh bintang; mereka memiliki hampir segalanya, tetapi kami berharap dapat menunjukkan bahwa kami lebih baik," kata Rodri sebelum sesi latihan di Cotton Bowl di Dallas yang dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (6/7).
Timnas Spanyol terus meningkatkan permainannya di Piala Dunia 2026. Melawan Portugal, Rodri ingin performa timnya semakin membaik dan bermain dengan baik.
"Kami bisa berkembang lebih jauh; turnamennya panjang, dan kami memiliki pengalaman dalam jenis kompetisi ini, dan di saat-saat seperti inilah kami harus menunjukkan sisi terbaik kami," jelas Rodri.
Selain performa, kepercayaan diri La Furia Roja juga sangat diandalkan menjelang menghadapi Portugal. Hal tersebut sangat penting bagi Rodri untuk mewujudkan keinginan menjadi juara Piala Dunia 2026.
"Kami memiliki kepercayaan diri, ada keinginan yang luar biasa untuk memenangkan Piala Dunia ini, Anda bisa melihatnya beberapa hari yang lalu, dan saya pikir itu akan lebih baik lagi melawan Portugal," pungkas gelandang Manchester City tersebut.
Portugal dan Spanyol sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini prediksi susunan pemain kedua tim yang dilansir Fotmob:
Roberto Martinez diprediksi tidak akan melakukan perubahan pemain setelah menang melawan Kroasia di 32 besar. Portugal masih akan mengandalkan Diogo Costa di posisi penjaga gawang dan Ruben Dias sebagai pemimpin di lini belakang.
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